Посли Євросоюзу затвердили продовження всіх економічних санкцій проти Росії за її агресію проти України на наступні 6 місяців. Про це 25 січня повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк.

Йдеться про санкції, перші з яких застосували ще у 2014 році після першої агресії Росії проти України, та суттєво розширили з лютого 2022 року після початку повномасштабної війни.

«Посли ЄС офіційно дали "зелене світло" для продовження усіх економічних санкцій Євросоюзу проти Росії ще на шість місяців», – повідомив журналіст. повідомив він.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року Рада ЄС схвалила дев’ятий пакет санкцій проти Росії. Наступний пакет санкцій планують затвердити в лютому. До нього можуть увійти додаткові обмеження проти російських пропагандистських ресурсів та нові відключення російських банків від SWIFT.

Також новий пакет включатиме синхронізацію санкцій проти Білорусі із секторальними санкціями, які вже запроваджені проти Росії.