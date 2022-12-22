США ввели санкції проти 10 російських військово-морських структур. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

«У зв'язку з військово-морськими операціями Росії, що завдають шкоди українським портам, включаючи тим, що постачають такі необхідні світові продовольство та зерно, Сполучені Штати сьогодні вводять санкції проти російських військово-морських структур», – йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

До списку потрапили компанії, залучені до російського військово-промислового комплексу, зокрема, концерн «Морінформсістем-Агат» »займається розробкою і виробництвом комплексних конструкцій для військово-промислового комплексу в РФ та за кордоном і акумуляторна компанія «Рігєль» » розробник і виробник літій-іонних акумуляторів і батарей для систем автономного та безперебійного живлення, засобів зв'язку, транспорту та іншої техніки.

Додатково санкції ввели проти ЗАТ «ЦНДІ суднового машинобудування» науково-дослідна і дослідно-конструкторська організація Росії зі створення суднового обладнання, яке встановлюють практично на всіх російських суднах.

Також у списку центральний НДІ конструкційних матеріалів «Прометей», концерн «Науково-виробниче об'єднання "Аврора"», концерн ЦНДІ «Елєктропрібор», АТ «Обуховскоє», Інститут океанології РАН імені Ширшова, ТОВ «Компанія Тєхнополь».