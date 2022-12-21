Журналісти звертають увагу на те, що йдеться про визнання «державою-агресором», а не «спонсором тероризму», як цього просила Україна

У Сполучених Штатах Америки планують визнати Росію «країною-агресором». Відповідний законопроект Білий дім підготував спільно з Конгресом, про це повідомляє американське видання The Hill.

Як пишуть ЗМІ, якщо все ж таки вдасться ухвалити цей законопроект, то президент США Джо Байден зможе вводити санкції щодо будь-якої особи з Росії, відповідальної або причетної до агресії.

Зазначається, що цей статус раніше не застосовувався до жодної країни.

«Це ізолювало б Москву на міжнародному рівні та змусило б США накласти обмеження на країни, які співпрацюють із Кремлем», – йдеться в повідомленні.

Журналісти отримали у своє розпорядження текст законопроекту, де говориться, що Байден на основі закону може визнати Росію країною-агресором і отримає повноваження «визначати будь-яку іноземну країну державою-агресором», в тому числі і за участь «в актах агресії проти України».

При цьому журналісти наголосили на тому, що в тексті документа конкретно йдеться про статус «держави-агресора» для Росії, а не «спонсора тероризму», на чому наполягав Київ.

«Українські офіційні особи розповіли The Hill, що статус «держави-агресора» не відповідає їхнім запитам щодо визначення Росії як «держави-терориста», але підтримують цей захід як спосіб описати Росію як таку, що здійснює терористичні акти, і загалом можуть підтримати введення окремого терміну, якщо він надає додаткові інструменти для покарання держав-агресорів», – додає видання.

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною-спонсором тероризму, а також усунути її зі складу ООН та реформувати організацію.