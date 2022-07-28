Сенат США (верхня палата парламенту) одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент оголосити росію спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні, що призвело до загибелі незліченної кількості людей, пише 28 липня «Бабель» з посиланням The New York Times.

Резолюція Сенату має рекомендаційний характер, але вона чинить тиск на адміністрацію Байдена, щоб вона додала росію до списку держав-спонсорів тероризму, до яких вже входять Куба, Північна Корея, Іран та Сирія.

Аналогічну резолюцію також внесено на розгляд Палати представників США – нижньої палати парламенту. Очікується, що її має підтримати спікерка палати Ненсі Пелосі, яка має значний вплив у Демократичній партії.

У травні до обох палат Конгресу США із проханням визнати росію країною-спонсором тероризму звернулася Верховна Рада. З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються президент Володимир Зеленський і голова Офісу президента Андрій Єрмак. 24 липня посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що США розглядають можливість оголосити Росію державою-спонсором тероризму, але остаточне рішення з цього питання має ухвалити Білий дім.

Що означає статус «держава-спонсор тероризму»

Як пояснює НВ, поняття "держава-спонсор тероризму» – термін, який використовує Держдепартамент США для позначення тих країн, які неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму. Як правило, формальне рішення про визнання тієї чи іншої країни «спонсором тероризму» приймає держсекретар США. Воно означає, що влада США накладає на таку державу чотири основні категорії санкцій:

обмеження на допомогу з боку США, включаючи економічну;

заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення до такої країни;

додаткові заходи контролю над експортом товарів подвійного призначення;

різні фінансові та інші обмеження.

Крім того, якщо США визнають країну спонсором тероризму, це має низку інших наслідків у вигляді:

санкцій та різноманітних заходів проти тих осіб і країн, які торгують з «терористичною» державою;

зняття дипломатичного імунітету з представників держави-спонсора тероризму (наприклад, члени сімей жертв терактів чи атак, вчинених такою державою, отримують право звертатися за компенсацією до судів США);

репутаційного удару по державі.

Станом на літо 2022 року до американського списку держав-спонсорів тероризму входять чотири країни:

Куба (у 1982-2015 роках, потім була виключена зі списку за часів Барака Обами, адміністрація якого послабила американські санкції проти Куби, і знову повернута в цей перелік у 2021 році, за вісім днів до закінчення повноважень Дональда Трампа);

Північна Корея (у 1988—2008 роках, потім була виключена після домовленості про допуск інспекторів МАГАТЕ на всі заявлені агентством ядерні об'єкти, і знову повернулася до списку в 2017 році);

Іран (з 1984 року);

Сирія (з 1979 року).

Раніше до цього списку у різний час входили також Ірак, Лівія, Південний Ємен та Судан.