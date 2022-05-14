Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Про це він сказав на зустрічі з американськими сенаторами-республіканцями у Києві, пише «Європейська правда».

«Розраховую на підтримку Сполученими Штатами подальшого посилення санкцій. Крім того, вважаємо, що Росія має бути офіційно визнана державою – спонсором тероризму», – сказав Зеленський, слова якого наводить пресслужба Офісу президента.

Президент відзначив особливу роль США у посиленні санкційного тиску на Росію. Зокрема, він наголосив на ухваленні Конгресом законів про заборону імпорту російської нафти та призупинення торговельних відносин з Росією та Білоруссю.

Також, за його словами, особливо важливим є посилення санкційного тиску на банківський сектор країни-агресора.

Держави–спонсори тероризму – список держав, які, відповідно до офіційної позиції державного департаменту США, надають підтримку актам міжнародного тероризму.

Включення в список спричиняє жорсткі економічні й політичні санкції з боку США.Список санкцій, які накладають США на країни, що включені в список: заборона на постачання зброї, контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборони на економічну допомогу, накладення різних фінансових і інших обмежень.

Складання списку почалося 29 грудня 1979 року. У нього були включені Лівія, Ірак, південний Ємен і Сирія. Cтаном на 20 листопада 2017 року в списку перебувають КНДР, Іран, Судан і Сирія.