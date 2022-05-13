Питання надання фінансової допомоги можуть розглянути вже наступного тижня на зустрічі міністрів фінансів G7

Країни «Великої сімки» (G7) – Німеччина, США, Велика Британія, Японія, Франція, Італія та Канада – розглядають можливість надання Україні фінансової підтримки на суму майже 30 млрд євро. За інформацією німецького видання Spiegel, питання надання фінансової допомоги можуть розглянути вже наступного тижня на зустрічі міністрів фінансів G7, яка має відбутися у Петерсберзі під Бонном. Зустріч прийматиме німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер, оскільки цього року Німеччина головує в G7.

За інформацією Spiegel, провідні промислові країни планують широку фінансову підтримку для України. Допомога буде надаватися у формі позик та грантів. Тож Києву не доведеться повертати всю суму. Сума в 30 мільярдів євро передбачає, що військові дії закінчаться протягом року.

«Україна кількісно оцінила цю фінансову потребу до кінця року. Близько п'яти мільярдів євро щомісяця витрачалося, наприклад, на виплати чиновникам чи пенсіонерам, які Україна, за інформацією з Києва, не може виплатити самостійно. Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає розрахунки зрозумілими і приходить до подібних цифр», – пише Spiegel.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни Групи семи до конфіскації російських активів і їх передачі Україні для відбудови. Раніше ZAXID.NET повідомляв, що США пропонують конфісковувати великі обсяги активів олігархів і використовувати їх для фінансування допомоги Україні. Нагадаємо, на початку травня США з країнами G7 домовилися про додаткові санкції проти Росії.