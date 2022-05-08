США з країнами G7 домовилися про додаткові санкції проти Росії
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США та країни «Великої сімки» G7 (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада) запроваджують нові санкції проти Росії. Зустріч семи провідних економік світу G7 відбувалася в онлайн-режимі. До неї приєднався президент України Володимир Зеленський. На порядку денному – санкції проти РФ, повідомили у Білому домі.
«Наші безпрецедентні санкції вже завдають величезної шкоди російській економіці. Очікується, що війна Путіна знищить економічні досягнення Росії за останні 15 років. Сьогодні Сполучені Штати, Європейський Союз і G7 взяли на себе зобов’язання збільшити ці витрати шляхом спільного вжиття подальших заходів відповідно до відповідних правових повноважень і процесів кожного партнера», – зазначено в повідомленні Білого дому.
Зокрема новий санкційний пакет передбачає:
- Блокування діяльності трьох найбільших пропагандистських медіа Росії. Йдеться про акціонерне товариства «Перший канал Росії», телеканал «Росія-1» і акціонерне товариства «Телерадіокомпанія НТВ». Усі три станції були одними з найбільших одержувачів іноземних доходів;
- Заборона громадянам США надавати послуги бухгалтерського обліку, довіри та створення компаній, а також консультаційні послуги з управління будь-якій особі в РФ;
- Припинення імпорту російської нафти та зменшення залежності від російської енергетики;
- G7 скоротить або відмовиться від імпорту російської нафти.
«G7 зобов’язалася працювати разом, щоб забезпечити стабільні глобальні постачання енергії, одночасно прискорюючи наші зусилля щодо зменшення залежності від викопного палива», – зазначено у повідомленні Білого Дому.
- США заборонять експортувати до РФ промислове обладнання, що може застосовуватись у військових цілях;
- Під санкції потрапила російська компанія LLC «Промтехнологія», яка займається виробництвом стрілецької зброї для ЗС РФ;
- Підсанкційні тепер також сім судноплавних компаній, що сумарно володіють 69 кораблями та одна морська буксирувальна компанія;
- Під санкції потрапив Московський Індустріальний банк і 10 його власників;
- Заборона постачання до Росії ядерного палива та дейтерію;
- Нові санкції проти російських еліт, серед яких 8 посадовців російського «Сбєрбанку» та 27 посадовців «Газпромбанку».
Також у повідомленні зазначено, що два великі танкові заводи в Росії – корпорація «Уралвагонзавод» і Челябінський тракторний завод – призупинили роботу через брак іноземних комплектуючих. Майже тисяча компаній приватного сектору покинули Росію. Також країну покинуло понад 200 тис. росіян
«Путіну не вдалося досягти своєї початкової військової мети домінувати в Україні, але йому вдалося зробити Росію глобальним ізгоєм. Сьогодні Сполучені Штати, Європейський Союз і G7 взяли на себе зобов’язання збільшити ці витрати шляхом спільного вжиття подальших заходів відповідно до відповідних правових повноважень і процесів кожного партнера», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що ЄС також підготував шостий пакет санкцій проти РФ, який передбачав поступове впровадження ембарго на нафту на нафтопродукти. Проте Угорщина блокує його схвалення.