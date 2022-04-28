Палата представників США ухвалила символічний законопроект про направлення заморожених російських активів на користь України. Цим законопроектом закликають президента Джо Байдена продати предмети розкоші російських підсанкційних олігархів, на які накладено арешт, а кошти спрямувати на допомогу Україні. За законопроект HR 6930 проголосували 417 конгресменів. Про це повідомило видання The New York Times. Також цю інформацію підтвердив і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Він рамковий, не встановлює механізм, але чітко закладає політичну волю Конгресу та є першим і дуже важливими кроком в напрямку майбутньої конфіскації російських активів на користь України», – написав у своєму Telegram-каналі Єрмак.

Законопроект передбачає положення, відповідно до яких кошти, які були або будуть конфісковані у іноземних осіб, на які накладено американські санкції, мають спрямовуватися на відбудову України та надання гуманітарної допомоги її населенню, а також інших видів допомоги, включно з військовою допомогою. Законопроект не має обов'язкової сили, але його ухвалення показує бажання обох партій, щоби президент зайняв агресивнішу позицію.

За інформацією видання «Українська правда», це рішення було прийняте на наступний день після того, як генеральний прокурор Меррік Гарланд заявив у Сенаті, що адміністрація звернеться до Конгресу з проханням про розширення повноважень щодо конфіскації та ліквідації російської власності.

Сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка та лідер більшості, консультується з адміністрацією Джо Байдена з цього питання і хотів би включити до закону про надсилання додаткової допомоги Україні положення, яке дає президенту право розпродувати захоплені російські активи. Зазначається, що цей крок практично безпрецедентний і призведе до значного розширення президентських повноважень щодо санкцій.

Для набуття чинності законопроект ще має бути ухвалений Сенатом та підписаний Джо Байденом.