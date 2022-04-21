Сполучені Штати в середу, 20 квітня, запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження стосуються десятків юридичних і фізичних осіб, на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофєєвим. Під санкції потрапили банки, фінансові установи, їхнє керівництво, а також одна з найбільших у світі майнінг-компаній на території РФ. Про це повідомило міністерство фінансів США, інформує «Європейська правда».

«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) визначило юридичних та фізичних осіб, причетних до спроб ухилення від санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та їхніми міжнародними партнерами проти Росії», - зазначено у заяві міністерства.

Зокрема, під санкції потрапив російський комерційний банк «Транскапіталбанк», а також мережа з понад 40 фізичних і юридичних осіб на чолі з підсанкційним російським олігархом Костянтином Малофєєвим, включаючи організації, основна місія яких – сприяння ухилянню російських організацій від західних санкцій. Під санкції потрапили усі організації, які належать Малофєєву на 50% або більше. Зокрема, йдеться про «Царьград Медиа».

До слова, за інформацією Укрінформу, у квітні Міністерство юстиції США висунуло проти Малофєєва кримінальні звинувачення через спроби ухиляння від санкцій. Нинішні санкції оголосили за те, що «він діяв чи мав намір діяти на користь або від імені, прямо чи опосередковано», уряду Росії.

Також санкції торкнуться компаній, які працюють у російській індустрії видобутку віртуальної валюти, яка, як повідомляється, є третьою за величиною у світі. Зокрема, під санкції потрапить один із найбільших операторів дата-центрів для майнінгу криптовалют BitRiver та 10 його російських дочірніх компаній. Зазначається, що це перший випадок, коли США вводять санкції проти компанії, яка займається такою діяльністю.

Крім того, Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо 635 громадян Росії, які причетні до придушення інакодумства в Росії та за кордоном, причетні до діяльності, що загрожує територіальній цілісності України, а також причетні до порушень прав людини у в'язницях та місцях неофіційного тримання під вартою у підконтрольних Росії районах Донбасу. Зокрема обмеження стосуються і представників так званих «ДНР» і «ЛНР», а також 17 осіб, які відповідають за підрив демократії в Білорусі. Візові обмеження також стосуватимуться трьох російських чиновників за причетність до грубих порушень прав людини.

Нагадаємо, раніше США запровадили санкції проти одного з найбільших світових виробників алмазів.