Підприємство АЛРОСА у м. Нурба в Якутії

США запровадили санкції проти найбільшого виробника алмазів у Росії та одного з найбільших світових виробників алмазів — компанії АЛРОСА. Також обмеження стосуються ще одного російського держпідприєства — холдингу «Об’єднана суднобудівна корпорація».

«Ми будемо продовжувати збільшувати ціну безсовісної війни та звірств президента Путіна проти України», — повідомив 8 квітня Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Він заявив, що Штати запроваджують санкції проти двох російських державних підприємств. Санкції введені проти АЛРОСА, російського державного підприємства та найбільшої у світі алмазодобувної компанії, яка також охоплює 90% російських потужностей з видобутку алмазів. Також повторні санкції запроваджені проти АТ «Об’єднана суднобудівна корпорація», яке займається розробкою та будівництвом більшості російських військових кораблів.

Як повідомляє «Економічна правда» з посиланням на видання Bloomberg, Палата представників США схвалила та направила президенту Джо Байдену закон, який забороняє імпорт США російської нафти, газу та вугілля, та позбавляє РФ статусу найбільшого сприяння. Позбавлення Росії такого статусу дасть можливість Сполученим Штатам значно підвищувати мита на товари з РФ та Білорусі у відповідь на вторгнення в Україну.

Нагадаємо, також нещодавно Білий Дім ввів у дію новий пакет санкцій проти громадян РФ та найбільших російських банків. Під обмеження потрапили доньки Владіміра Путіна, сім'я Сєргєя Лаврова та члени Радбезу РФ.

Зазначимо, що на початку квітня прем'єр-міністр Польщі заявив, що введені санкції проти РФ не діють. Матеуш Моравецький також розкритикував угорську владу та закликав до нових санкцій проти Росії. Польща закликає ЄС замінити заморозку майна РФ та російських олігархів на конфіскацію.

ЗАТ «АЛРОСА» (ЗАО «АЛРОСА») — найбільша в Росії компанія, яка займається розвідкою, видобутком, обробкою і реалізацією алмазів, і один з найбільших світових виробників алмазів. Створена у 1992 році. Обсяг виробництва АЛРОСА становить майже 100% всіх алмазів, що добуваються в Росії, і бл. 20 % світового видобутку. Компанія має близько 30 підрозділів різного профілю.

Акціонерне товариство «Об’єднана суднобудівна корпорація» («Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) — російський державний суднобудівний холдинг. Штаб-квартира розташована в Санкт-Петербурзі.