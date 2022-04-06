США ввели санкції проти доньок Путіна і сім'ї Лаврова
Білий Дім ввів у дію новий пакет санкцій проти громадян РФ та найбільших російських банків
США ввели нові санкції проти російських представників влади та бізнесу. Під обмеження потрапили доньки Владіміра Путіна, сім'я Сєргєя Лаврова та члени Радбезу РФ. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, оприлюдненому у середу, 6 квітня.
США ввели санкції проти російських еліт та членів їхніх сімей. Йдеться про дорослих доньок президента РФ Владіміра Путіна –Марії та Катерини, дружини та дочки міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, а також членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього президента і прем’єр-міністра Росії Дмитра Мєдведєва та прем’єр-міністра Міхаіла Мішустіна.
Також США оголосили про повне блокування «Сбербанку Росии» та «Альфа-банку», у тому числі замороження активів і заборона громадянам США вести бізнес з цими банками. «Сбербанк» володіє майже третиною загальних активів російського банківського сектору і є критично важливим для російської економіки. «Альфа-Банк» є найбільшою приватною фінансовою установою в Росії.
Окрім того, президент США Джо Байден підпише новий указ, який включає заборону на нові інвестиції в Росію громадянам США, де б вони не перебували. Також будь-якому громадянину США заборонено здійснювати операції з великими російськими компаніями. Усі активи цих компаній будуть заморожені.