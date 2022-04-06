США ввели нові санкції проти російських представників влади та бізнесу. Під обмеження потрапили доньки Владіміра Путіна, сім'я Сєргєя Лаврова та члени Радбезу РФ. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, оприлюдненому у середу, 6 квітня.

США ввели санкції проти російських еліт та членів їхніх сімей. Йдеться про дорослих доньок президента РФ Владіміра Путіна –Марії та Катерини, дружини та дочки міністра закордонних справ Сєргєя Лаврова, а також членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього президента і прем’єр-міністра Росії Дмитра Мєдведєва та прем’єр-міністра Міхаіла Мішустіна.

Також США оголосили про повне блокування «Сбербанку Росии» та «Альфа-банку», у тому числі замороження активів і заборона громадянам США вести бізнес з цими банками. «Сбербанк» володіє майже третиною загальних активів російського банківського сектору і є критично важливим для російської економіки. «Альфа-Банк» є найбільшою приватною фінансовою установою в Росії.

Окрім того, президент США Джо Байден підпише новий указ, який включає заборону на нові інвестиції в Росію громадянам США, де б вони не перебували. Також будь-якому громадянину США заборонено здійснювати операції з великими російськими компаніями. Усі активи цих компаній будуть заморожені.