У Нідерландах конфіскують 14 розкішних яхт, що належать підсанкційним росіянам. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на NOS.

Як повідомив міністр закордонних справ Нідерландів у листі до Палати представників, йдеться про 12 яхт, які будуються, у тому числі суперяхт понад 35 метрів, і про 2 яхти, що перебувають на технічному обслуговуванні. Судна не мають права залишати країну через санкції проти Росії.

«Ми відзначаємо, що верфі в Нідерландах повністю співпрацюють, незважаючи на серйозні наслідки санкцій», – сказав генеральний директор митної служби Нанетт ван Схелве,

Глава МЗС повідомив, що зараз через санкції заморожено активи на суму 516 мільйонів євро і заблоковано транзакції на суму 155 мільйонів євро.

Митниця також перевіряє вантажні відправлення до Росії та Білорусі. Серед іншого, вже оглянули 30 000 контейнерів.

Нагадаємо, що через санкції ЄС у країнах Європи почали масово арештовувати майно російських олігархів, які потрапили до санкційного списку. Зокрема, Німеччина вилучила яхту російського олігарха Алішера Усманова вартістю 600 млн доларів, а Іспанія арештувала 85-метрову суперяхту соратника Путіна Сергія Чемезова та гендиректора «Роснєфті» Ігоря Сєчіна.