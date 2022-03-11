Яхта Яндрія Мельниченка є однією з найбільших у світі

У п’ятницю, 11 березня, італійська фінансова гвардія затримала в порту Трієста яхту російського мільярдера Андрія Мельниченка вартістю 530 мільйонів євро.

Це крок до заморожування активів російських олігархів, які підпадають під санкції ЄС, повідомляють Polsatnews.pl з посиланням на італійські ЗМІ.

Російський олігарх Андрій Мельниченко – один з найбагатших у світі. За даними журналу Forbes, статки Мельниченка оцінюються в 24 млрд доларів. Олігарх контролює пакети акцій «Єврохіму», Сибірської вугільної енергетичної компанії та Сибірської генеруючої компанії.

Його яхта є однією з найбільших у світі. Її збудували п’ять років тому в Німеччині. Її довжина 143 метри. Судно має вісім палуб та три щогли висотою понад 100 метрів. Щогли зроблені з карбону і можуть витримати ураган другої категорії зі швидкістю вітру до 177 км/год. Площа найбільшого вітрила – 1767 кв. метрів. Крім розкішного басейну, дизайнерських меблів і балконів, що висуваються, на судні є гелікоптерний майданчик і навіть підводний човен. Власник назвав яхту літерою А, щоб вона завжди стояла на першому місці в реєстрах.

Раніше в німецькому Гамбурзі була арештована яхта російського олігарха Алішера Усманова.

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