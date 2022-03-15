Яхту Valerie Сергія Чемезова арештували в Барселоні

Іспанія заарештувала суперяхту вартістю 153 мільйони доларів, що належить російському олігарху, голові російського державного оборонного конгломерату «Ростех» і близькому соратнику Путіна Сергію Чемезову.

Про затримання в Барселоні яхти, що належить одному з основних російських олігархів, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає Reuters. ЗМІ вдалося з’ясувати, що 85-метрова суперяхта Valerie належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державний конгломерат «Ростех».

За інформацією Pandora Papers 2021 року, судно, яке плаває під прапором Сент-Вінсента і Гренадин, зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Захід ввів санкції проти російських мільярдерів, заморозив державні активи та відрізав більшу частину російського корпоративного сектору від світової економіки після вторгнення Росії в Україну 24 лютого.

Сергій Чемезов потрапив під санкції США у 2014 році та Великобританії в 2020 році через анексію Криму Росією, а цього місяця США та Австралія внесли його до нових санкційних списків. Санкції США також стосувалися падчерки Чемезова, а також його дружини та сина.

Раніше в німецькому Гамбурзі була арештована яхта російського олігарха Алішера Усманова, а в Італії – яхта російського олігарха Андрія Мельниченка.