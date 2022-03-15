США запровадили санкції проти 11 представників російської «оборонки»
Під санкції, зокрема попали голова Росгвардії Віктор Золотов та гендиректор «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв
Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій щодо 11 високопосадовців оборонного сектору Росії. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відповідну заяву Держдепу.
«Державний департамент продовжує запроваджувати серйозні санкції проти російських керівників оборонної галузі», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі РФ.
Серед тих, кого торкнуться санкції, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаліков, Геннадій Жидко, голова Росгвардії Віктор Золотов, голова Федеральної служби з військово-технічного Дмитро Шугаєв та гендиректор «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв.
Уточнюється, що все майно цих осіб, яке знаходиться у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб із США, буде заблоковано.
«Крім того, також блокується майно будь-яких юридичних осіб, яке прямо чи опосередковано належить на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій», – повідомили в Держдепі США.
Нагадаємо, 11 березня США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії. Американці заборонили будь-які інвестиції в економіку Росії і почали процес закриття доступ до МВФ та Світового банку.