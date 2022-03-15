голова Росгвардії Віктор Золотов та гендиректор «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв

Держдепартамент США оголосив про запровадження санкцій щодо 11 високопосадовців оборонного сектору Росії. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відповідну заяву Держдепу.

«Державний департамент продовжує запроваджувати серйозні санкції проти російських керівників оборонної галузі», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові санкції стосуватимуться 11 фізичних осіб, які працюють або працювали в оборонному секторі РФ.

Серед тих, кого торкнуться санкції, заступники міністра оборони РФ Олексій Криворучко, Тимур Іванов, Юнус-Бек Євкуров, Дмитро Булгаков, Юрій Садовенко, Микола Панков, Руслан Цаліков, Геннадій Жидко, голова Росгвардії Віктор Золотов, голова Федеральної служби з військово-технічного Дмитро Шугаєв та гендиректор «Рособоронекспорту» Олександр Міхєєв.

Уточнюється, що все майно цих осіб, яке знаходиться у Сполучених Штатах або перебуває у володінні чи під контролем осіб із США, буде заблоковано.

«Крім того, також блокується майно будь-яких юридичних осіб, яке прямо чи опосередковано належить на 50 або більше відсотків одній або декільком особам, включеним до списку санкцій», – повідомили в Держдепі США.

Нагадаємо, 11 березня США запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії. Американці заборонили будь-які інвестиції в економіку Росії і почали процес закриття доступ до МВФ та Світового банку.