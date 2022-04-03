Західні санкції, які наразі запроваджені проти Росії, не діють. Про це заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький під час спільної прес-конференції з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою.

На думку польського прем’єра, санкції, які запроваджено наразі проти Росії, не діють. Найкращим доказом їх безкорисності він назвав курс рубля, який повернувся до рівня перед початком російської агресії в Україні.

«Це означає, що всі економічні макро- і мікрофінансові і бюджетні дії не почали діяти таким чином, на який очікувалося», – заявив Моравецький.

Голова польського уряду наголосив, що якщо Україна не захистить свою незалежність і суверенітет, тоді Європа «покаже свою слабкість, вона буде принижена, беззуба, нездатна діяти щодо захисту своїх базових, універсальних цінностей, таких як свобода, право на життя».

«Тому важливо сьогодні сказати: потребуємо більше реальних санкцій, але також більше реальних коштів», – заявив польський прем’єр.

Він додав, що кошти потрібні для допомоги українцям, які рятуються від агресії Росії, аби створювати їм перспективи нормального життя. За його словами, Польща активно допомагає українцям, однак у Європі з’явився підхід «посидіти на двох стільцях».

«Але дорогі європейські лідери, якщо ви цього не розумієте, то так не вийде. Якщо думаєте, що з Росією буде все гаразд, і будуть низькі ціни на енергоносії, то до цієї ери вже не може бути повернення», – наголосив польський прем’єр.

Моравецький підкреслив, що йдеться про «страшного і брутального агресора», який щодня скоює воєнні злочини в Україні. Польський прем'єр зауважив, що кожного дня він отримує звіти з фотографіями і відео вбитих в Україні дітей і жінок.

«Ми не можемо це дозволити, ви у своїх європейських столицях не можете собі це дозволити! Ми повинні залишитися об’єднаними у своїх рішучих діях проти Росії», – підкреслив Моравецький.

Польський прем’єр наголосив, що джерелом допомоги Києву і майбутньої відбудови України є конфіскація маєтків і коштів росіян на Заході.