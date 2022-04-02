Польща не платитиме Росії за газ рублями, – Матеуш Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі назвав вимогу Росії про розрахунки в рублях шантажем
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за газ в рублях і назвав таку вимогу шантажем. Про це польський урядовець сказав під час прес-конференції у пункті для українських біженців, відповідаючи на питання журналістів, передає RMF24.
«Ми не піддамося на такий шантаж. Я закликаю канцлера Німеччини, канцлера Австрії та інших також не піддаватися на шантаж Путіна», – сказав Матеуш Моравецький.
Він також наголосив, що не можна давати президенту Росії Владіміру Путіну змогу обійти санкції ЄС.
«Санкцій потрібно дотримуватися і вони мають бути жорсткими. Ця система має бути "водонепроникною" і не можна, щоб ми їх послаблювали – це критично важливо», – сказав польський премєр.
Раніше Росія видала документ, у якому зазначається, що з квітня «недружні до Росії країни» мають розраховуватись за газ в російських рублях. «Недружніми» є ті країні, що запровадили санкції через військове вторгнення в Україну.
28 березня міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек повідомив, що країни G7 погодились відхилити вимогу Росії платити за російський газ у рублях. До G7 входить Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, Великобританія та Канада.
Додамо, що у суботу, 2 квітня, Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від імпорту російського газу.
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