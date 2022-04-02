Моравецький назвав вимогу Росії про розрахунки за газ в рублях шантажем

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за газ в рублях і назвав таку вимогу шантажем. Про це польський урядовець сказав під час прес-конференції у пункті для українських біженців, відповідаючи на питання журналістів, передає RMF24.

«Ми не піддамося на такий шантаж. Я закликаю канцлера Німеччини, канцлера Австрії та інших також не піддаватися на шантаж Путіна», – сказав Матеуш Моравецький.

Він також наголосив, що не можна давати президенту Росії Владіміру Путіну змогу обійти санкції ЄС.

«Санкцій потрібно дотримуватися і вони мають бути жорсткими. Ця система має бути "водонепроникною" і не можна, щоб ми їх послаблювали – це критично важливо», – сказав польський премєр.

Раніше Росія видала документ, у якому зазначається, що з квітня «недружні до Росії країни» мають розраховуватись за газ в російських рублях. «Недружніми» є ті країні, що запровадили санкції через військове вторгнення в Україну.

28 березня міністр енергетики Німеччини Роберт Хабек повідомив, що країни G7 погодились відхилити вимогу Росії платити за російський газ у рублях. До G7 входить Франція, Німеччина, Італія, Японія, США, Великобританія та Канада.

Додамо, що у суботу, 2 квітня, Литва першою з країн ЄС повністю відмовилась від імпорту російського газу.