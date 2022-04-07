Російські війська, які вторглися в Україну

У четвер, 7 квітня парламент Молдови заборонив георгіївську стрічку, а також символи Z та V, які російські війська використовують під час вторгнення до України. Аналогічну заборону на використання символу «Z» у публічному просторі Польщі встанови польський Сейм.

Як повідомляє видання NewsMaker, згідно з ухваленим законопроектом, в країні заборонили георгіївську стрічку, а також символи Z та V – як символи та атрибути, які пропагують військову агресію, військові злочини та злочини проти людяності.

У правлячій партії PAS, депутати також проголосували за поправки до Кодексу про правопорушення, згідно з якими фізичних та юридичних осіб, які виготовляють, демонструють або розповсюджують заборонені символи, штрафуватимуть. Фізособам загрожує штраф до 900 леїв (1400 грн) або до 60 годин громадських робіт, а юридичним – штраф до 1,8 тис. леїв (2800 грн).

Тим часом агентство РАР пише, що у четвер Сейм Польської Республіки ухвалив т.зв. закон про санкції, який дозволить заморожувати майно юридичних та фізичних осіб, які підтримують Росію. За законопроект проголосувало 445 депутатів, ніхто не був проти. 11 парламентарів утрималися від голосування.

Ініціатива заборону пропаганди символіки, що підтримує російську агресію проти України надійшла з боку польської партії Lewica («Лівиця»). Парламентарі від політичної сили звернулися напередодні до всіх парламентських фракцій з пропозицією підтримати поправку до Закону та заборонити використання символ російської агресії – літеру «Z» у публічному просторі країни.

«Ми не можемо погодитися з тим, що екстремальні націоналістичні та пропутінські рухи ходили вулицями польських міст із символом «Z» і показували його жінкам Ми з цим не погоджуємося!», – йдеться у повідомленні на сторінці партії у Facebook.