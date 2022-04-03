Польський віце-прем'єр Ярослав Качинський переконаний, що така ініціатива повинна виходити з Вашингтона

Варшава відкрита для розміщення ядерної зброї США на своїй території, однак така ініціатива повинна виходити з Вашингтона. Про це заявив польський віце-прем'єр, голова Комітету з національної безпеки та справ оборони Ярослав Качинський в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag.

«Якби американці попросили нас зберігати ядерну зброю США в Польщі, ми були б відкриті для цього. Це значно зміцнило би стримування Москви», – заявив він.

Політик зазначив, що наразі таке питання не стоїть на порядку денному, однак «це скоро може змінитися». Качинський також закликав союзників по Альянсу створити у Польщі новий командний центр НАТО.

«Ми хотіли б мати у Польщі великий оперативний командний штаб НАТО, як, наприклад, у Брюнсюмі (Нідерланди), де плануються і звідки проводяться спільні операції НАТО. Це було б ясним сигналом Москві про те, що керівний рівень НАТО зараз є і на сході», – сказав він.

Польський віце-прем’єр також висловив переконання, що альянс має робити більше для врегулювання ситуації в Україні.

«Перше – провести миротворчу місію. Це можливо, звісно, лише за умови схвалення Україною. Друге – країни НАТО мають, нарешті, надати зброю, про яку активно просить (президент України Володимир) Зеленський», – заявив Качинський.

Як повідомлялося, у перші дні російсько-української війни Путін наказав перевести ядерні війська РФ в особливий режим чергування.