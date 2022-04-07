Андрей Дуда вважає, що мета вторгнення РФ – це знищення української нації

Президент Польщі Анджей Дуда розцінює дії РФ в Україні як геноцид. Про це Дуда заявив в інтерв’ю каналу CNN.

На запитання ведучого, чи погоджується він із оцінкою Володимира Зеленського, що дії Росії в Бучі є геноцидом, Дуда відповів, що з цим «важко не погодитися».

«Мета цього вторгнення – знищити українську націю», – каже польський президент.

Він додав, що загибель такої кількості мирних жителів свідчить про те, що насправді має намір зробити Росія.

Анджей Дуда вважає, що Заходу пора завершити діалог із Путіним.

«Ми завжди чули, що з Росією потрібно говорити. Але діалог з Росією не має сенсу… Путіну потрібно поставити жорсткі умови. Треба сказати, що якщо він не виконає цих умов, нам не буде про що говорити», – додав він.

На запитання, чи діють санкції проти Росії, Дуда сказав, що «санкції мають бути ще жорсткішими».