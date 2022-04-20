Японія офіційно скасувала торговий статус Росії «країни найбільшого сприяння» через її вторгнення в Україну. Скасування торгового статусу стосується мита на весь російський імпорт та дозволяє Токіо вводити вищі мита на такі товари. Це рішення було прийняте разом із США та іншими країнами-членами Групи Семи. Але офіційне рішення японський парламент ухвалив у середу, 20 квітня.

«Позбавлення торговельного статусу Росії є останнім кроком Японії проти Москви і було частиною переліку санкцій, оголошених прем’єр-міністром Фуміо Кісіда минулого місяця, який також включав рішення про вислання восьми російських дипломатів і торгових чиновників», – повідомляє видання «Економічна правда» з посиланням AP.

Раніше Японія заморозила активи сотень російських осіб і груп, а також заборонила нові інвестиції та торгівлю, включаючи експорт товарів, які можуть бути використані у військових цілях. Японія також оголосила про плани поступового припинення імпорту російського вугілля.

У кінці лютого стало відомо, що Японія виділяє Україні 200 млн доларів на боротьбу з Росією.