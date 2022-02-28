Японія виділяє Україні 200 млн доларів допомоги для протидії російській агресії та підтримує санкції проти Росії.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, Японія вже схвалила виділення Україні 200 млн доларів для протидії агресії зі сторони РФ.

«Провів перемовини з Прем'єр-міністром Японії Кісідом Фуміо. Подякував за потужну підтримку України в протидії російській агресії. Японія виділяє $100 млн до вже схваленої підтримки у $100 млн. Повністю підтримує жорсткі санкції проти РФ. Дякуємо за це! Справді глобальна антивоєнна коаліція в дії», – написав Зеленський у Twitter.

Нагадаємо, що ще напередодні російського вторгнення в Україну, 23 лютого, уряди Японії, Канади та Австралії завпровадили санкції проти Росії.