Швеція, Бельгія та Естонія вирішили надати Україні військове спорядження та озброєння. Зокрема, Швеція виділить 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів, хоча ще три дні тому не планувала постачати Україні озброєння. Також Швеція надасть Україні спорядження, а також фінансову підтримку.

«В Україну буде відправлено 135 тис. польових пайків, 5 тис. касок, 5 тис. бронежилетів та 5 тис. одноразових протитанкових гранатометів. Військовим також надається фінансова підтримка у розмірі 400 млн крон», — повідомила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон, повідомляє LB.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив, що Бельгія надсилає Україні ще 3000 автоматів та 200 протитанкових гранатометів.

«Європейська правда» повідомила, що Данія передасть Україні до 2700 одиниць протитанкової зброї для боротьби із російською армією. Про це заявила прем'єр-міністерку Метте Фредеріксен. Зброю нададуть з оперативного запасу Збройних сил Данії. Переносні протитанкові ракети можна використовувати на коротших дистанціях, у тому числі проти бронетехніки.

На екстреній нараді 27 лютого Державної ради Фінляндії дозволила Естонії доставити в Україну 122-мм гаубиці. Як повідомляють ЗМІ, посилаючись на міністра оборони Антті Кайкконен, Держрада відправити в Україну також 2 тис. бронежилетів, 2 тис. касок, 100 нош та засоби першої допомоги. Дотепер Фінляндія надавала Україні лише гуманітарну та фінансову допомогу.

Постачання гаубиць стало можливим після того, як Німеччина дозволила реекспорт своєї зброї в Україну, повідомляє Interfax: «Естонія запропонувала поставити Україні закуплені у Фінляндії у 2009 році 122-мм гаубиці радянської розробки Д30 (до цього ними володіла Німеччина), а також американські протитанкові ракети "Джавелін". Для постачання потрібно було заручитися згодою колишніх власників зброї. США такий дозвіл дали одразу і "Джавеліни" вже перебувають в Україні. Водночас Німеччина до останнього часу відмовлялася дати дозвіл на постачання гаубиць».

Угорщина відмовилася надати Україні зброю, натомість передала 100 тисяч літрів пального та 28 тонн продовольства. А Румунія — боєприпаси, пальне та медикаменти і прийматиме поранених в своїх шпиталях.

Нагадаємо, 27 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз вирішив профінансувати придбання і доставку зброї для України. Перед тим президент Росії Володимир Путін наказав перевести ядерні війська РФ в особливий режим бойового чергування.