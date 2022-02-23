Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив триматися подалі від ситуації довкола України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країні слід "триматися осторонь" від військового конфлікту між Україною та Росією та відмовився постачати озброєння Україні. Про це він заявив у відеозверненні в середу, 23 лютого, повідомила «Європейська правда».

«Ситуація між Україною та Росією продовжує залишатися серйозною, навіть напруженою. Ми маємо зробити все, що у наших силах, щоб уникнути війни. Угорщина має залишатися осторонь від цього конфлікту, цього військового конфлікту, тому що безпека Угорщини є найважливішим інтересом», – сказав голова угорського уряду.

За словами Орбана, не може бути й мови про прийняття «лівих пропозицій» щодо відправлення зброї і солдатів в Україну. Хоча варто зазначити, що у внутрішній політичній дискусії в країні відсутні заклики до Віктора Орбана направити військових до України, натомість лунають заклики надати військове спорядження.

Орбан додав, що Угорщина має відігравати роль у міжнародних зусиллях щодо встановлення миру, готуючись до сценарію, в якому угорські військові та поліція мають впоратися з потоком біженців через кордон.

Напередодні Віктор Орбан зателефонував президенту України Володимиру Зеленському після рішення Росії визнати «незалежність» «ДНР» і «ЛНР». Він запевнив, що Угорщина, як і раніше, підтримуватиме суверенітет та територіальну цілісність України. Також Угорщина оголосила про рішення перемістити війська поближче до українських кордонів для виконання гуманітарних місій.

Зазначимо, що від надання зброї Україні також утримується Німеччина, а Швейцарія відмовилася запровадити санкції проти Росії разом з країнами ЄС. Водночас наразі Україні надають зброю для відбиття російського вторгнення США, Велика Британія, Канада, країни Балтії й Польща.