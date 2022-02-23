Влада Швейцарії наразі не вводитиме санкцій проти Росії через визнання нею маріонеткових квазіутворень «Д/ЛНР». Про це у середу, 23 лютого, заявив представник Федерального департаменту економіки, освіти і науки Швейцарії Фабіан Майенфіш.

За його словами, наразі влада конфедерації «перебуває в контакті» з декількома державами з питання запровадження потенційних економічних заходів проти Росії. Майенфіш зазначив, що уряд Швейцарії проаналізує ситуацію і при необхідності ухвалить рішення.

«З цього випливає, що заходи з боку Швейцарії не можуть бути вжиті одночасно з заходами інших країн. А все-таки, ми можемо підтвердити, що влада Швейцарії перебуває в контакті з декількома країнами для обміну інформацією про поточну ситуацію», – цитують представника швейцарського відомства російські ЗМІ.

Зауважимо, що Швейцарія у 2014 році не приєдналася до санкцій Євросоюзу, запроваджених у зв'язку з приєднанням Криму, але запровадила власні обмежувальні заходи. Як стверджується, такі заходи застосовуються для недопущення обходу режиму санкцій з території Швейцарії. Федеральна рада обґрунтувала це рішення прагненням Швейцарії не послаблювати свої позиції як міжнародний кризовий посередник, тим більше, що на той час вона якраз головувала в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Як інформував ZAXID.NET, Європейський Союз 23 лютого оголосив про пакет санкцій у відповідь на «визнання» Росією незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» і рішення російського президента Володимира Путіна про виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками.