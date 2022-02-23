Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон вводить санкції проти компанії-оператора російського газопроводу «Північний потік-2» та його посадовців. Про це прес-служба Білого дому повідомила увечері в середу, 23 лютого. Йдетьчя про компанію Nord Stream-2 AG, яка відповідальна за введення в дію газопроводу.

Байден розповів, що Німеччина вирішила зупинити сертифікацію газогону після консультацій зі США. А тепер свої обмеження щодо російського проекту запроваджує і Вашингтон.

«Ці кроки є ще однією частиною нашого початкового пакета санкцій у відповідь на дії Росії в Україні. Як я чітко дав зрозуміти, ми без вагань вдамось до подальших кроків, якщо Росія продовжить ескалацію», – зазначив Байден.

Він подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за згоду притягати Росію до відповідальності за її дії.

«Своїми діями президент Путін дав світу непереборний стимул відмовитися від російського газу та перейти до інших видів енергії», – констатував президент США.

Однак детальніша інформація про те, що передбачають ці санкції, наразі відсутня.

Загалом за визнання Росією «незалежності» окупованих районів Донбасу санкції вже ввели США, Велика Британія, Євросоюз, Канада, Японія й Австралія.

Загалом під санкції потрапили всі депутати Держдуми, які голосували за визнання «ДНР» і «ЛНР», деякі російські олігархи, банки і чиновники.

Газопровід «Північний потік-2» призначений для транзиту російського газу в обхід України.