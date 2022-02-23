Європейський Союз 23 лютого оголосив про пакет санкцій у відповідь на «визнання» Росією незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» і рішення російського президента Володимира Путіна про виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками.

Як йдеться в повідомленні Ради ЄС, узгоджений пакет передбачає запровадження санкцій проти 351 депутата Держдуми Росії, який проголосував за звернення до Путіна про «визнання незалежності» «ДНР» і «ЛНР», а також проти 27 високопоставлених осіб і організацій, «які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».

Серед цих осіб:

члени уряду, які були залучені до незаконних рішень;

банки й олігархи, які фінансово чи матеріально підтримують російські операції на території Донеччини та Луганщини або отримують від них вигоду;

військові посадовці, які відігравали роль у вторгненні і дестабілізаційних діях;

особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.

Заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів особам й організаціям, включеним до переліку, а також заборону на поїздки і транзит через територію ЄС.

Крім того, це рішення передбачає, зокрема, заборону на ввезення товарів із непідконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, обмеження на торгівлю й інвестиції, пов’язані з окремими галузями економіки, заборону на надання туристичних послуг і заборону на експорт окремих товарів і технологій.

Рада ЄС також вирішила запровадити санкції для обмеження доступу Росії до фінансових ринків і капіталів.

Відповідні нормативно-правові акти, включаючи імена осіб, проти яких запроваджені санкції, будуть опубліковані найближчим часом в Офіційному журналі.

ЄС також «готовий швидко ухвалити більш широкі політичні й економічні санкції у разі потреби».

Деякі імена підсанкційних росіян вже відомі

«Радіо Свобода» з посиланням на свої джерела опублікувало перелік осіб і компаній, які потрапили під жорсткі європейські санкції. Крім 351 депутата Державної думи, які підтримали рішення щодо визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі «державами», під обмеження Єврокомісії потрапили:

міністр оборони Росії Сергій Шойгу та ще кілька членів уряду;

голова адміністрації президента Володимира Путіна Антон Вайно;

представники військового командування, зокрема, командувач російського військово-морського флоту Микола Євменов;

власник приватної військової компанії Євген Пригожин;

голова правління банку «ВТБ банк»;

головна редакторка пропагандистської мережі RT Маргарита Симоньян;

речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова

російський телеведучий Володимир Соловйов.

Із компаній – це банки «Росія», «ВЕБ.РФ» (або «Внєшекономбанк») та «Промсвязьбанк» – опорний банк для російської оборонної промисловості.

Раніше санкції проти низки російських громадян і компаній запровадили США, Велика Британія, а також – Канада, Австралія і Японія.