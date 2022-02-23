ЄС запровадив жорсткі санкції проти Росії за визнання «ДНР» і «ЛНР»
Офіційно перелік підсанкційних осіб і компаній опублікують найближчим часом
Європейський Союз 23 лютого оголосив про пакет санкцій у відповідь на «визнання» Росією незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР» і рішення російського президента Володимира Путіна про виконання російськими військами «функцій із підтримки миру» на території, контрольованій бойовиками.
Як йдеться в повідомленні Ради ЄС, узгоджений пакет передбачає запровадження санкцій проти 351 депутата Держдуми Росії, який проголосував за звернення до Путіна про «визнання незалежності» «ДНР» і «ЛНР», а також проти 27 високопоставлених осіб і організацій, «які відіграли роль у підриві або загрозі територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України».
Серед цих осіб:
- члени уряду, які були залучені до незаконних рішень;
- банки й олігархи, які фінансово чи матеріально підтримують російські операції на території Донеччини та Луганщини або отримують від них вигоду;
- військові посадовці, які відігравали роль у вторгненні і дестабілізаційних діях;
- особи, відповідальні за ведення дезінформаційної війни проти України.
Заходи включають заморожування активів і заборону на надання коштів особам й організаціям, включеним до переліку, а також заборону на поїздки і транзит через територію ЄС.
Крім того, це рішення передбачає, зокрема, заборону на ввезення товарів із непідконтрольних уряду України територій Донецької і Луганської областей, обмеження на торгівлю й інвестиції, пов’язані з окремими галузями економіки, заборону на надання туристичних послуг і заборону на експорт окремих товарів і технологій.
Рада ЄС також вирішила запровадити санкції для обмеження доступу Росії до фінансових ринків і капіталів.
Відповідні нормативно-правові акти, включаючи імена осіб, проти яких запроваджені санкції, будуть опубліковані найближчим часом в Офіційному журналі.
ЄС також «готовий швидко ухвалити більш широкі політичні й економічні санкції у разі потреби».
Деякі імена підсанкційних росіян вже відомі
«Радіо Свобода» з посиланням на свої джерела опублікувало перелік осіб і компаній, які потрапили під жорсткі європейські санкції. Крім 351 депутата Державної думи, які підтримали рішення щодо визнання незаконних збройних угруповань на Донбасі «державами», під обмеження Єврокомісії потрапили:
- міністр оборони Росії Сергій Шойгу та ще кілька членів уряду;
- голова адміністрації президента Володимира Путіна Антон Вайно;
- представники військового командування, зокрема, командувач російського військово-морського флоту Микола Євменов;
- власник приватної військової компанії Євген Пригожин;
- голова правління банку «ВТБ банк»;
- головна редакторка пропагандистської мережі RT Маргарита Симоньян;
- речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова
- російський телеведучий Володимир Соловйов.
Із компаній – це банки «Росія», «ВЕБ.РФ» (або «Внєшекономбанк») та «Промсвязьбанк» – опорний банк для російської оборонної промисловості.
Раніше санкції проти низки російських громадян і компаній запровадили США, Велика Британія, а також – Канада, Австралія і Японія.