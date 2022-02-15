У вівторок, 15 лютого, депутати Держдуми Росії більшістю голосів ухвалили звернення до Володимира Путіна щодо визнання незалежності самопроголошених «Л/ДНР». Про це повідомляє ТАСС.

Депутати розглядали постанови від «Комуністичної партії Росії» і від путінської партії «Єдина Росія». Постанова комуністів передбачала направлення звернення про визнання самопроголошених республік одразу до Путіна.Проект звернення путінської партії «Єдина Росія» пропонував не одразу звертатися до президента Путіна з проханням визнати «Л/ДНР», а спочатку провести консультації з МЗС Росії.

У підсумку за проект постанови комуністів проголосував 351 депутат, а за документ «Єдиної Росії» – 310. Тож тепер депутати мають направити звернення одразу до Путіна.

Нагадаємо, що наприкінці січня в МЗС України не бачили серйозних намірів Кремля визнавати самопроголошені «ДНР» та «ЛНР». Напередодні голосування Держдуми радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що будь-які постанови про визнання «Д/ЛНР» означатимуть лише явну відмову Росії від Мінських домовленостей.

Верховна Рада 15 лютого звернулась до міжнародних організацій, урядів і парламентів держав світу щодо невизнання незалежності самопроголошених республік. Зокрема український парламент просить світ не підтримувати будь-які рішення Росії щодо визнання «Д/ЛНР».