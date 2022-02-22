Міністр оборони Угорщини Тібор Бенко оголосив, що найближчими днями війська угорської армії будуть переміщені до кордону з Україною, щоб реагувати на потенційні гуманітарні завдання і підсилити захист країни, повідомила у вівторок, 22 лютого, «Європейська правда» з посиланням на угорський портал Hirado.

«На ранковому засіданні Кабінету міністрів Міноборони отримало завдання прем'єр-міністра Віктора Орбана: не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини та здійснити маневри на території країни» – сказав Бенко.

Він наголосив, що людям в Угорщині не потрібно боятися, але вони повинні бути обережними, Збройні сили Угорщини повинні бути готові до будь-якої ситуації.

За словами угорського міністра оборони, у разі загострення ситуації в Україні будуть військові дії не лише на сході України, а й у напрямку Києва та Закарпаття.

«Солдати мають бути готові до прибуття біженців на кордон, а також до виконання гуманітарних завдань», – пояснив завдання Тібор Бенко.

«Завдання Збройних сил Угорщини подвійне: одне – надавати та допомагати у вирішенні гуманітарних завдань, а інше – закривати кордон з Угорщиною та гарантувати, що жодне збройне угруповання не може увійти в Угорщину. З цією метою я наказав розгорнути достатню кількість добре оснащених військових сил у східній частині Угорщини. Тобто кордон потрібно посилювати», – заявив міністр оборони Угорщини.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність окупованих районів Донецької та Луганської областей, які називають себе «ДНР» і «ЛНР» і доручив ввести туди російські війська.

Ватажки цих територій заявляють, що йдеться про визнання незалежності не лише тих районів, які вони контролюють, але й тих, які перебувають під контролем України. Бойовики також закликали Україну відвести з цих областей свої війська, пригрозивши наслідками, якщо цього зроблено не буде.

Паралельно з цим, Росія зосередила біля кордонів України понад 150 тис. військових і військову техніку. США і країни Заходу заявляють, що таким чином президент держави-агресора готується до повномасштабного вторгнення в Україну.