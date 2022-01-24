Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде пояснила відмову постачати зброю в Україну «суворими правилами експорту зброї»

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що Швеція не має наміру постачати зброю в Україну на тлі можливого вторгнення Росії.

«У нас дуже суворі правила щодо експорту зброї, тому для нас це неактуально. Але ми багато в чому підтримуємо Україну, насамперед через дуже високий рівень допомоги в галузі реформ, які ми вважаємо одними з найважливіших», – наголосила міністерка, слова якої процитував сайт Goteborgs-Posten.

Лінде також повідомила, що Швеція поки що не має наміру подавати заявку на членство в НАТО.

«Наразі ми дійсно не збираємося подавати заявку на членство в НАТО. Такого питання на порядку денному зараз немає», – сказала вона.

Як зазначає ZN.ua, на тлі військової загрози, що посилюється, Фінляндія і Швеція поки не заявляють про прагнення приєднатися до НАТО. Політичні партії цих країн дотримуються різної думки щодо вступу до НАТО: якщо праві та центристи зазвичай виступають за членство в цій євроатлантичній організації, то ліві та соціал-демократи проти. Але у випадку, якщо в Гельсінкі і Стокгольм все ж таки ухвалять рішення подати заявку на членство, навряд чи в Брюсселі роками триматимуть їх біля дверей Альянсу.