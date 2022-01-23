США продовжують постачати Україні зброю на тлі можливого вторгнення Росії

В Україну увечері в неділю, 23 січня, прибув другий літак зі зброєю від США. На його борту – понад 80 тонн вантажу. Перший літак з військовою допомогою прибув в Україну напередодні, на його борту було понад 90 тонн зброї.

«Друга пташка у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів зі США! І це не кінець», – повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

The second bird in Kyiv! More than 80 tons of weapons to strengthen Ukraine's defense capabilities from our friends in the USA! And this is not the end

P.S. the cargo arrived under dependable protection @WhiteHouse @congressdotgov @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/ReNaj9tRds — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 23, 2022

Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Юрій Мисягін повідомив, що літак зі зброєю прибув в аеропорт «Бориспіль» орієнтовно о 19:30.

Це друга з кількох партій військової допомоги Україні на 200 млн доларів, яку президент США Джо Байден непублічно затвердив у грудні 2021 року.

Вранці 22 січня США доставили в Україну 90,7 тонни летальної зброї та боєприпасів. Серед них – одноразові ручні гранатомети SMAW-D, які здатні руйнувати бункери і знищувати легкоброньовану техніку. Також США передадуть Україні гелікоптери Мі-17.