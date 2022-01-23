В Україну прилетів другий літак з американською зброєю
Цього разу США доставили в Україну 80 тонн зброї
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В Україну увечері в неділю, 23 січня, прибув другий літак зі зброєю від США. На його борту – понад 80 тонн вантажу. Перший літак з військовою допомогою прибув в Україну напередодні, на його борту було понад 90 тонн зброї.
«Друга пташка у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів зі США! І це не кінець», – повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від «Слуги народу» Юрій Мисягін повідомив, що літак зі зброєю прибув в аеропорт «Бориспіль» орієнтовно о 19:30.
Це друга з кількох партій військової допомоги Україні на 200 млн доларів, яку президент США Джо Байден непублічно затвердив у грудні 2021 року.
Вранці 22 січня США доставили в Україну 90,7 тонни летальної зброї та боєприпасів. Серед них – одноразові ручні гранатомети SMAW-D, які здатні руйнувати бункери і знищувати легкоброньовану техніку. Також США передадуть Україні гелікоптери Мі-17.