Гелікоптери Мі-17 можуть використовуватися як у військових цілях, так і у транспортних, наприклад, для перевезення поранених

США мають намір передати Україні військово-транспортні гелікоптери Mi-17 для підтримки обороноздатності війська, заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

«При визначенні додаткового обладнання, що зберігається у сховищах Міністерства оборони, яке може бути доставлене [в Україну] в межах програми Excess Defense Articles, серед інших механізмів, ми нещодавно повідомили Конгрес про намір поставити гелікоптери Мi-17», – сказала Псакі, повідомив «Укрінформ».

Як зазначає «Українська правда», цього тижня кілька профільних американських видань, які спеціалізуються на військовій тематиці, повідомили, що США планують передати Україні гелікоптери Мі-17В5 та Мі-8МТВ, які раніше перебували на озброєнні ВПС Афганістану.

Військово-транспортний вертоліт Мі-17В-5 призначений для перевезення особового складу, транспортування вантажів та військової техніки всередині вантажної кабіни або на зовнішній підвісці, десантування тактичних повітряних десантів, висадки розвідувально-диверсійних груп, знищення легкоброньованої техніки, ураження цілей та живої сили, а також евакуації та перевезення поранених.

Вертоліт може експлуатуватися цілодобово в різних кліматичних умовах, має широкі транспортні можливості за рахунок найбільшої у своєму класі вантажної кабіни.

США надають Україні допомогу на тлі можливого нового вторгнення Росії. За останніми даними розвідки, неподалік України перебувають 127 тис. російських військових. Вночі 22 січня США доставили в Україну 90,7 тонн зброї.

Раніше Україна отримала протитанкову зброю від Великої Британії. Крім того, про готовність допомогти Україні зброєю заявили країни Балтії, Нідерланди і Чехія.