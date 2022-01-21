Уряд Нідерландів готовий надати Україні зброю для оборони на тлі скупчення російських військ. Про це заявив міністр закордонних справ країни Вопке Хукстра, пише AD.

Зі слів міністра, для поставок зброї потрібний запит від НАТО, який наразі не надходив до Амстердаму. Водночас Хукстра підкреслив, якщо він таки буде, «країна поставиться до нього із розумінням».

Міністр розповів, що раніше запит було заблоковано Німеччиною за підтримки Нідерландів, оскільки «це могло спровокувати посилення ескалації». Однак зараз, як зазначають самі журналісти AD, ситуація змінилася.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Вопке Хекстра планують відвідати Україну орієнтовно 1-2 лютого. AD зазначає, що Нідерланди вже надають підтримку Україні, зокрема допомагають пораненим українським воїнам з реабілітацією.

Російська загроза

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч та продовжує стягувати війська та посилює угруповання бойовиків «Л/ДНР». Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. З приводу цього делегації США, ЄС, НАТО навіть провели переговори із Росією. Так, Захід відкинув російський ультиматум щодо отримання Кремлем гарантій того, що Україна не вступатиме до Альянсу.