Президент США Джозеф Байден сказав російському президенту Володимиру Путіну, що Росія «заплатить жахливу ціну» і зіштовхнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо вторгнеться в Україну. Про це він заявив журналістам у суботу, 11 грудня, повідомляє Reuters.

«Я абсолютно чітко дав зрозуміти президенту Путіну, що якщо він рухається далі проти України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними», – сказав Байден.

Крім того, президент США наголосив: можливість відправки американських наземних військ в Україну в разі російського вторгнення «ніколи не розглядалася», хоча Сполучені Штати і НАТО повинні будуть спрямувати більше сил до країн східного флангу Альянсу, щоб збільшити їхній захист.

Як повідомляв ZAXID.NET, 7 грудня відбулися відеопереговори Джо Байдена із Володимиром Путіним. Глава Білого дому висловив стурбованість США та їх європейських партнерів нарощуванням РФ сил біля кордонів України.

Глава Кремля у відповідь на попередження Байдена про загрозливі пересування російських військ поблизу українських кордонів заявив, що «не слід перекладати відповідальність на плечі Росії», і звинуватив НАТО в «нарощуванні військового потенціалу біля кордонів РФ».

Президенти домовилися розпочати переговори з великими союзниками США щодо НАТО і Росією щодо «побоювань» Москви, пов’язаних з Альянсом.

9 грудня Володимир Зеленський провів переговори з Джо Байденом. Вони обговорили саміт останнього з Путіним, можливі формати врегулювання війни на Донбасі, реформи в Україні та газопровід «Північний потік-2».