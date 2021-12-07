Байден попередив Путіна про «рішучі» санкції за агресію проти України
Розмова президентів США та РФ тривала понад дві години замість запланованих 60 хвилин
Президент США Джозеф Байден під час відеопереговорів, які відбулися у вівторок, 7 грудня, попередив свого російського колегу Володимира Путіна про «сильні економічні заходи» у випадку агресії проти України. Про це йдеться у заяві за підсумками переговорів, оприлюдненій на сайті Білого дому.
«Президент Джозеф Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань порядку денного США та Росії», – йдеться у повідомленні.
У Білому домі зазначили, що Байден «висловив глибоке занепокоєння США і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії, які оточують Україну». Американський президент також дав чітко зрозуміти, що США та їх союзники «нададуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації».
Зазначається, що Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення за стіл переговорів.
«Два президенти доручили своїм командам продовжити, і США зроблять це у тісній координації з союзниками та партнерами. Президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, окремий діалог щодо програм-вимагачів, а також спільну роботу над регіональними проблемами, такими як Іран», – наголошується в заяві.
Після завершення саміту президент США Джо Байден поспілкується з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії щодо результатів перемовин.
Переговори між правителями США і РФ відбулися на тлі нового стягування російських військ до українських кордонів. Примітно, що перші кілька тижнів, поки тема можливої війни обговорювалась лише в американських ЗМІ, офіційні особи в Києві не поспішали робити якихось тривожних заяв, наголошуючи, що вони не бачать біля своїх кордонів нічого особливого у порівнянні з 2016 чи 2018 роком. Але коли про небезпеку можливого вторгнення почали говорити вже не лише журналісти, а й чи не в щоденному режимі вищі владні кола іноземних партнерів, позиція України змінилася.