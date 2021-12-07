Байден закликав Путіна до мирної деескалації російських військ на кордоні з Україною

Президент США Джозеф Байден під час відеопереговорів, які відбулися у вівторок, 7 грудня, попередив свого російського колегу Володимира Путіна про «сильні економічні заходи» у випадку агресії проти України. Про це йдеться у заяві за підсумками переговорів, оприлюдненій на сайті Білого дому.

«Президент Джозеф Байден провів сьогодні захищений відеодзвінок із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити низку питань порядку денного США та Росії», – йдеться у повідомленні.

У Білому домі зазначили, що Байден «висловив глибоке занепокоєння США і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії, які оточують Україну». Американський президент також дав чітко зрозуміти, що США та їх союзники «нададуть відповідь сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації».

Зазначається, що Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення за стіл переговорів.

«Два президенти доручили своїм командам продовжити, і США зроблять це у тісній координації з союзниками та партнерами. Президенти також обговорили діалог між США та Росією щодо стратегічної стабільності, окремий діалог щодо програм-вимагачів, а також спільну роботу над регіональними проблемами, такими як Іран», – наголошується в заяві.

Після завершення саміту президент США Джо Байден поспілкується з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії щодо результатів перемовин.

Переговори між правителями США і РФ відбулися на тлі нового стягування російських військ до українських кордонів. Примітно, що перші кілька тижнів, поки тема можливої ​​війни обговорювалась лише в американських ЗМІ, офіційні особи в Києві не поспішали робити якихось тривожних заяв, наголошуючи, що вони не бачать біля своїх кордонів нічого особливого у порівнянні з 2016 чи 2018 роком. Але коли про небезпеку можливого вторгнення почали говорити вже не лише журналісти, а й чи не в щоденному режимі вищі владні кола іноземних партнерів, позиція України змінилася.