Будівля посольства США в Києві

Адміністрація президента США Джозефа Байдена вивчає варіанти евакуації громадян США з України, якщо російська армія розпочне широкомасштабне військове вторгнеться в країну та створить значну загрозу безпеці. На цей випадок у країні готують кілька сценаріїв, повідомляє CNN із посиланням на кілька джерел в Білому домі.

За словами співрозмовників журналістів, наразі потреби в евакуації немає. Такі обговорення є частиною сценарію на випадок «серйозного погіршення ситуації із безпекою».

У Міністерстві оборони країни нібито розглядають два варіанти: невелику евакуацію несуттєвих державних службовців США або велику евакуацію за участю ширшого кола американців. Відповідальність за евакуацію, якщо вона знадобиться, нестиме Державний департамент США. Першими за небезпеки країну залишатимуть дипломати.

Опрацюванням та плануванням дій американської сторони на випадок непередбачуваних обставин займається Пентагон.

Співрозмовники видання зазначили, що адміністрація Байдена детально опрацьовує всі моменти, щоб не бути захопленою зненацька, як це було в Афганістані. Досвід швидкого падіння Кабулу і змусив американців враховувати будь-які ризики.

«Офіційні особи США наголосили, що досі неясно, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про вторгнення. Але він накопичив достатньо сил, обладнання та запасів біля кордонів України, щоб у найкоротші терміни рушити в атаку», – пише видання.

В той самий час деякі джерела попереджають, що будь-яка евакуація з України – якщо вона буде проведена під військовим тиском з боку Росії – буде надзвичайно складною логістичною проблемою.

Зазначимо, що 7 грудня о 17:00 розпочалася онлайн-зустріч Байдена та Путіна. Однією з основних тем їхньої розмови має стати Україна. Раніше Байден говорив, що його зустріч із Путіним передбачає довгу розмову щодо нашої держави. Це пов'язано з публікаціями західних ЗМІ, які передбачають нову ескалацію на Донбасі у першій половині 2022 року. За даними західних ЗМІ, у наступі на Україну можуть брати участь 175 тисяч військових РФ. Таку саму оцінку дають у Міноборони України. Після розмови з президентом держави-агресора очікується, що американський президент матиме розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Примітно, що перші кілька тижнів, поки тема можливої ​​війни жила лише в американських ЗМІ, офіційні особи в Києві не поспішали робити якихось тривожних заяв, наголошуючи, що вони не бачать біля своїх кордонів нічого особливого у порівнянні з 2016 чи 2018 роком. Але коли про небезпеку можливого вторгнення почали говорити вже не лише журналісти, а й чи не в щоденному режимі вищі владні кола іноземних партнерів, позиція України змінилася.