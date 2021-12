Президент США Джо Байден проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Це станеться після розмови Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters з посилання на джерело в Білому домі.

За словами американського чиновника, 6 грудня Байден проведе переговори із ключовими європейськими партнерами напередодні розмови з Путіним.

Водночас видання Independent з посиланням на високопоставленого представника Білого дому переконує, що насправді розмова Байдена та Зеленського відбудеться перед відеоконференцією з Путіним.

Чиновник зазначив, що Байден планує під час розмови з Путіним висловити «глибоку стурбованість» США нарощуванням Росією військової потужності вздовж кордону з Україною, а також «інші критичні питання», зокрема «стратегічну стабільність, кіберпростір і ядерну програму Ірану».

«Президент проведе переговори так само як він це робив у минулих дискусіях з Путіним, у професійній, відвертій, прямій манері, де він ясно дасть зрозуміти, що Сполучені Штати готові зробити щодо стримування та дипломатії», – сказав чиновник.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський сьогодні ввечері, 6 грудня, провів заплановану телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

«Узгоджені позиції з Ентоні Блінкеном перед телефонною розмовою президентів Байдена і Путіна. Домовилися продовжувати спільні та узгоджені дії. Вдячні стратегічним партнерам і союзникам за постійну підтримку нашого суверенітету та територіальної цілісності», – повідомив Зеленський у Twitter.

