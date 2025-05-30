Приблизна ціна ремонту - майже 50 млн грн

У Львові в 2025 році планують провести капітальний ремонт ділянки вул. Бескидської від вул. Гайдучка до вул. Пластової. Вулиця розташована в промисловій зоні міста і нею курсує лише приватний транспорт, тож до фінансування долучаться розташовані тут підприємства. Про це в п’ятницю, 30 травня, повідомила пресслужба Львівської міськради.

Ділянка, яку планують відремонтувати в першу чергу, має довжину 504 метри. Орієнтовна ціна всього ремонту – 49,4 млн грн. Найближчим часом місто оголосить тендер для пошуку підрядника. Об’єкт буде перехідним, повністю завершити ремонт вулиці планують влітку 2026 року.

«Вулиця Бескидська частково входить до складу ключових транспортних магістралей новоствореної промислової зони Пластова – Бескидська, що активно розвивається. Тут працюють 35 підприємств з різних галузей, які забезпечують роботою сотні людей, сплачують податки в бюджет. Частина вулиці, де розміщена більшість підприємств, не має належного дорожнього покриття, освітлення, інженерних мереж, що є загрозою для життя і здоров’я людей. Тож ми домовились з підприємствами про співфінансування ремонту», – прокоментували в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

На вулиці Бескидській мають прокласти водопровід та каналізацію, мережі освітлення, заасфальтувати проїзну частину і паркувальні місця, покласти тротуарну плитку та озеленити вулицю.