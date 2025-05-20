Роботи першого етапу проведуть на ділянці від вул. Ясної до квазі кільця

У вівторок, 20 травня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив проєкт реконструкції вул. Залізничної у Львові. Проєкт розробили в ЛКП «Інститут просторового розвитку».

Першою будуть реконструювати ділянку близько 300 м – від квазі кільця до вул. Ясної. Роботи планують розпочати влітку – перед цим міськрада проведе тендер на виконання робіт.

«Вулиця Залізнична – одна з важливих магістралей міста. Протягом останніх років мешканці неодноразово звертали увагу на її поганий стан, зокрема на критичну ділянку, яка давно потребувала оновлення. Частина дороги від вул. Ясної до квазі кільця – в найгіршому стані та є найнебезпечнішою як для водіїв, так і для пішоходів», – сказав перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Проєкт реконструкції, за його словами, передбачає не лише нове покриття, а й оновлення інженерних мереж, облаштування тротуарів та створення безпечного простору для всіх учасників руху.

Фінансувати перший етап реконструкції вул. Залізничної у Львові будуть за цільові кредитні гроші. На завершення робіт, за словами Андрія Москаленка, шукатимуть грантове фінансування.

Що передбачає проєкт

Додамо, що виконком затвердив проєкт одразу усієї вул. Залізничної – від вул. Городоцької до будинку №19. Ціна реконструкції розрахована станом на березень 2024 року і становить 312 млн грн, в тому числі першого етапу – майже 92 млн грн.

На вулиці планують облаштувати питний фонтан, зупинки транспорту, велодоріжки, місця для паркування, висадити дерева, кущі, облаштувати газони.

Нагадаємо, вул. Залізнична сполучає вул. Городоцьку і Шевченка, прилеглими до неї є вулиці Ясна, Олени Степанівни, Стороженка, Шараневича.