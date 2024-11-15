Проєкт реконструкції вул. Миколайчука обирали на архітектурному конкурсі

ЛКП «Львівавтодор» отримало дозвіл на реконструкцію вул. Миколайчука з прокладанням трамвайної колії. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у пʼятницю, 15 листопада.

Як повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, МУО необхідні, щоби сформувати інфраструктуру не лише там, де реконструюється вулиця, а й там, де відбувається будівництво нових елементів – громадських просторів, пішохідних зон тощо.

Проєкт реконструкції вул. Миколайчука

Проєкт реконструкції вул. Миколайчука охоплює відтинок протяжністю 2,6 км. Його обирали на архітектурному конкурсі, в якому перемогло ЛКП «Інститут просторового розвитку». Крім будівництва трамвайної колії з розворотним кільцем, проєкт передбачає облаштування виділених смуг для руху громадського транспорту та транспорту екстрених служб і велоінфраструктури. На оновлених зупинках громадського транспорту облаштують місця для відстою та відпочинку водіїв. Частково реконструкцію вул. Миколайчука профінансують за гроші міжнародних партнерів.

У межах проєкту демонтують МАФи, що встановлені в межах червоної лінії вулиці, а також перенесуть ринок «Світлиця», який самі підприємці вже почали розбирати.