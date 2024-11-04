Через територію ринку «Світлиця» на вул. Миколайчука має пролягати трамвайна колія

Продавці ринку «Світлиця» у Львові самостійно демонтували конструкції ринку, через який має пролягати майбутня трамвайна колія на вул. Миколайчука. Міська рада виділить під ринок іншу ділянку.

Як повідомив у понеділок, 4 листопада заступник міського голови Львова з питань містобудування Любомир Зубач, продавці демонтують усі конструкції ринку «Світлиця» на вул. Миколайчука до кінця 2024 року.

«При чому підприємці забирають свої споруди, бо погодилися, що реконструкція вулиці Миколайчука – це важливо. Натомість місто виділить іншу ділянку під майбутній ринок. Зараз роботи з демонтажу виконано на 70-80%. Підприємці все забирають самі, добровільно. У них завершився договір оренди земельної ділянки, але ми знайшли спільну мову. Всі погодились, що ринок, скажімо так, віджив своє і виглядав не найкраще. А під час проєктування реконструкції вулиці Миколайчука ще й стало очевидно, що ринок тут залишитися не може. Тут буде інша дорожня інфраструктура», – повідомив Любомир Зубач.

Підприємці погодились самостійно демонтувати ринок на вул. Миколайчука

Підприємці будуть працювати на іншій локації й у іншому форматі. Міська рада розглядає кілька ділянок, які можуть передати орендарям для організації ринку. Раніше міська рада розглядала ділянку біля перехрестя вулиць Миколайчука – Мазепи. Також управління архітектури має провести архітектурний конкурс на проєкт торгових місць.

Додамо, що ділянку 0,15 га під ринком «Світлиця» на вул. Миколайчука, 8а орендувало ТзОВ «Фірма “Світлиця-3”». У 2011 році ЛМР продовжила підприємцям оренду ще на 5 років, після чого адміністрація ринку за поновленням оренди не зверталася. ТзОВ «Фірма “Світлиця-3”» зареєстроване у 1996 році та належить львів’янам Оксані та Андрію Низам, а також Софії-Ірині Сітько.

Нагадаємо, ще у 2023 році Львівська міська рада ухвалила рішення про демонтаж МАФів, що заважають реконструкції вул. Миколайчука, яка передбачає будівництво трамвайної колії. Проєкт реконструкції вул. Миколайчука охоплює ділянку протяжністю 2,6 км. Крім будівництва трамвайної колії з розворотним кільцем, він передбачає облаштування виділених смуг для руху громадського транспорту та транспорту екстрених служб і велоінфраструктури. На оновлених зупинках громадського транспорту облаштують місця для відстою та відпочинку водіїв. Частково реконструкцію вул. Миколайчука профінансують за гроші міжнародних партнерів.