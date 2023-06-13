Перший етап робіт розпочнеться вже у вересні 2023 року

Виконавчий комітет Львівської міськради на засіданні у вівторок, 13 червня, погодив демонтаж кіосків, які заважають реконструкції вул. Миколайчука, що передбачає прокладання трамвайної колії.

Йдеться про реконструкцію вул. Миколайчука на ділянці від вул. Полтв’яної до перетину вулиці Проектованої з вул. Миколайчука-проектованою. В межах цієї ділянки виконком зобов’язав власників кіосків демонтувати їх упродовж 30 днів.

«Рішення про усунення перешкод для реконструкції вул. Миколайчука передбачає демонтаж тимчасових споруд, які потрапляють у межі проекту будівництва трамвайної колії. А також вони не мають чинних документів на ведення діяльності», – зазначив директор департаменту містобудування Тарас Кубай.

Рішення виконкому передбачає демонтаж МАФів на вул. Миколайчука – Полтв’яній, Промисловій [кінцева зупинка трамвая №6], Миколайчука, 9, Миколайчука, 12 та низку кіосків на вул. Миколайчука, 8а. Якщо власники не демонтують їх добровільно, тоді кіоски демонтує «Адміністративно-технічне управління» та Шевченківська районна адміністрація.

Проект реконструкції вул. Миколайчука

Нагадаємо, що проект реконструкції ділянки вул. Миколайчука протяжністю 2,6 км передбачає будівництво трамвайної лінії та розворотним кільцем, облаштування смуг для руху громадського транспорту та транспорту екстрених служб і велоінфраструктури. На оновлених зупинках громадського транспорту облаштують місця для відстою та відпочинку водіїв.

Розпочати роботи планують у вересні 2023 року. Перший етап передбачатиме реконструкцію ділянки протяжністю приблизно 300-350 м, від перехрестя вул. Миколайчука – Мазепи до перехрестя з вул. Орлика. Підготовчі роботи мають розпочати в найближчі дні. У міському бюджеті на 2023 рік на цей проект заклали 21 млн грн. Міськрада домовляється про співфінансування цього проекту з європейськими фінустановами.

Додамо, що першу ділянку вул. Миколайчука – від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар – відремонтували у 2019 році. Після ремонту на вулиці планували запустити тролейбус із автономним ходом.