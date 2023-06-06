Проект реконструкції вул. Миколайчука передбачає влаштування трамвайної лінії та розворотним кільцем

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив реалізацію проекту реконструкції вул. Миколайчука. У бюджеті на 2023 рік на цей проект виділили 21 млн грн.

На засіданні 6 червня виконавчий комітет Львівської міськради зобов’язав ЛКП «Львівавтодор» забезпечити реконструкцію вул. Миколайчука на ділянці від вул. Полтв’яної до перетину вулиці Проектованої з вул. Миколайчука-проектованою. Проект, який розробило ЛКП «Інститут просторового розвитку», передбачає влаштування трамвайної лінії та розворотним кільцем, забезпеченням безбар’єрного доступу до Національного реабілітаційного центру «Незламні», облаштування смуг для руху громадського транспорту та транспорту екстрених служб і велоінфраструктури по всій довжині реконструйованої ділянки. На оновлених зупинках громадського транспорту облаштують місця для відстою та відпочинку водіїв.

Для реалізації проекту Львівська міськрада має викупити низку нерухомості, що підпадає знесенню, та приватних земельних ділянок, через які пролягатиме майбутня вулиця. У міському бюджеті на 2023 рік міськрада передбачила 21 млн грн. Міськрада домовляється про співфінансування цього проекту від європейських фінструктур.

Нагадаємо, що першу ділянку вул. Миколайчука – від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар – відремонтували у 2019 році. Після ремонту на вулиці планували запустити тролейбус із автономним ходом.