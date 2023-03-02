Депутати Львівської МТГ на сесії у четвер, 2 березня, затвердили бюджет розвитку Львова на 2023 рік. Це основний бюджетний документ, в якому визначені всі витрати на ремонти та будівництва, що їх планують виконувати впродовж 2023 року. Бюджет розвитку Львова на 2023 рік становитиме 1,8 млрд грн. Це на 300 млн більше, ніж торік.

Цього року найбільше коштів отримала оборонна галузь та медицина. Також депутати виділили гроші на вже розпочаті проекти, зокрема, реконструкцію вул. Шевченка та дороги у Білогорщі, закупівлю трамваїв та автобусів, та розроблення нових проектів, серед яких будівництво трамвайної колії на вул. Миколайчука. Частина коштів піде на оплату вже виконаних робіт.

Однак упродовж року депутати та виконавчий комітет ще неодноразово вноситимуть зміни до бюджету, тому цей перелік може змінитись.

Вулиці

Департаменту міської мобільності виділили 162 млн грн. Більшість із цих коштів спрямують на завершення вже розпочатих ремонтів та оплату виконаних робіт, наприклад, добудову дороги на Білогорщу (3 млн грн), реконструкцію вул. Хуторівки (5 млн грн), реконструкцію площі Двірцевої (6,2 млн грн), реконструкцію вул. Чернівецької (4,5 млн грн) та ремонт вул. Замарстинівської (5,3 млн грн).

Також кошти заклали на нові роботи, серед яких реконструкція вул. Миколайчука (21 млн грн), будівництво моста на вул. Ковча (11,5 млн грн) та облаштування вуличних камер відеоспостереження (14,4 млн грн).

Крім цього, на викуп ділянок для добудови вул. Ряшівської заклали 5 млн грн.

Освіта

Управління освіти отримало 121,3 млн грн на ремонти території навколо навчальних закладів, реконструкцію шкіл та садків, а також закупівлю обладнання для навчання. Найбільше коштів виділили на добудову школи в Брюховичах (40 млн грн), реконструкцію гімназії «Провесінь» (6 млн грн), ремонт приміщення у Лисиничах під створення дитсадка (2,4 млн грн), ремонт стадіону в ліцеї на вул. Володимира Великого, 55б (4,4 млн грн), капремонт харчблоку школи №74 в Рудному (2 млн грн) та ремонт спортмайданчика (1,1 млн грн), капремонт харчблоку ліцею «Гроно» на вул. Вигоди, 27 (4,3 млн грн), ремонт системи опалення школи №34 на вул. Замкненій, 8 (2 млн грн), ремонт басейну ліцею імені Пулюя (2 млн грн), а також ремонти басейнів шкіл № 29 та 86 (1 млн грн і 2,8 млн грн відповідно), ремонт будівлі Дублянської ЗОШ імені Анатолія Жаловаги (2,6 млн грн).

Управління культури отримало 4,5 млн на реконструкцію школи мистецтв №11 на вул. Кричевського.

Будівництво, ремонти та реконструкція

Департамент ЖКГ отримав майже 160 млн грн, які розподілять на ремонти вулиць та реконструкцію комунального майна. Зокрема, на ремонти житлового фонду ОСББ виділять 8,8 млн грн, на ремонт тротуарів на вул. Яворницького заклали 20 млн грн і 15 млн грн відповідно. Більшість грошей – це внески до статутних капіталів ЛКП.

Департамент містобудування отримав 34,6 млн грн. Ці кошти враховують розробку комплексного плану розвитку Львівської ОТГ (майже 2 млн грн) та розробку низки детальних планів територій.

На управління охорони історичного середовища заклали 25,3 млн грн. Ці кошти витратять на продовження робіт на громадському просторі біля костелу бернардинів (5 млн грн), невеликі реставрації будівель та внески до ЛКП.

На будівництво Народного дому у Великих Грибовичах виділили 15,3 млн грн. На добудову інформаційно-освітнього центру в Шевченківському Гаю виділили 22 млн грн.

Парки

На облаштування парку «Місце щасливих людей» на вул. Гасина виділили 7,7 млн грн, а на завершення ремонту в парку на вул. Виговського – 1,5 млн грн.

Медицина

Управління охорони здоров’я отримало 234,5 млн грн на реалізацію низки проектів, серед яких придбання системи КТ для 5-ї міської клінічної лікарні на вул. Коновальця, 26 (20 млн грн), придбання медобладнання для стерилізаційного відділення Першого ТМО (5 млн грн), капремонт відділення трансплантації кісткового мозку лікарні швидкої допомоги (9,9 млн грн), ремонт операційних у лікарні швидкої допомоги (15 млн грн), капремонт приміщень на вул. Івасюка, 74 в Брюховичах під облаштування тренувальних реабілітаційних залів (5 млн грн), придбання обладнання для реабілітаційного центру Unbroken (25 млн грн), ремонт лікувального корпусу на вул. Замарстинівській, 274 (17 млн грн).

Інші видатки

Також депутати розподілили кошти між районними адміністраціями. Титульні списки робіт у районах погоджуватимуть окремо, тож ці суми можуть змінитися.

Галицька районна адміністрація – 21 млн грн;

Франківська районна адміністрація – 19,9 млн грн;

Личаківська районна адміністрація – 20 млн грн;

Залізнична районна адміністрація – 32 млн грн;

Шевченківська районна адміністрація – 65,8 млн грн;

Сихівська районна адміністрація – 24,3 млн грн.

​На підтримку територіальної оборони заклали 167 млн грн. Ще 156 млн грн передбачили на заходи забезпечення стійкості ЄБРР.

Фінансування оборонної галузі засекречене, однак під час засідання міський голова Львова повідомив, що на цю галузь в бюджеті розвитку передбачено близько 500 млн грн.