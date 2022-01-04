У 2022 році бюджет розвитку Львівської МТГ становитиме 1,5 млрд грн – це гроші, які витратять на головні ремонтні роботи у місті. Цього року бюджет розвитку сконцентрований на завершенні робіт, які стартували минулого року. Разом з тим у 2022 році запланували і чимало нових ремонтів. ZAXID.NET проаналізував бюджет розвитку на 2022 рік і розповідає про головні ремонти Львова на цей рік. *упродовж року у бюджет розвитку постійно вносять зміни, тому суми і перелік робіт буде дещо змінюватись Ремонт доріг у Львові – 252,5 млн грн У бюджеті розвитку на 2022 рік передбачили 50 млн грн на розвиток інфраструктури в мікрорайоні вул. Щурата та Збоїщ, який зараз активно розбудовується житлом. Ці гроші витратять на нову дорогу від вул. Студинського до автодороги на Жовкву. Окрім того, у 2022 році планують виготовити проектно-кошторисну документацію на нові школу та дитсадки у цьому мікрорайоні та на ремонт існуючих закладів освіти. Окрім цього, у 2022 році заплановані такі реконструкції та ремонти доріг у Львові: продовження будівництва гравійної дороги до Білогорщі;

продовження робіт на вул. Шевченка (від Ярослава Мудрого до Залізничної);

будівництво моста на вул. Омеляна Ковча;

будівництво транспортної розв'язки на вул. Личаківська-Тракт Глинянський-Колумба;

початок будівництва нової дороги з Левандівки до Рясного;

вул. Мазепи;

вул. Замарстинівська (від будинку №130 до вул. Мазепи) з будівництвом трамвайної колії;

будівництво транспортної розв'язки і трамвайної колії на перетині вул. Княгині Ольги та вул. Наукової;

вул. Грінченка;

вул. Пилипа Орлика;

вул. Миколайчука (від Полтв'яної до Щурата). Додамо, що основну суму фінансування ремонтів доріг у Львові міська рада планує реалізовувати за кредитні кошти. Зокрема, місто планує взяти 546 млн грн позики в « Укргазбанку » , який обслуговує бюджету розвитку, втім відповідну ухвалу ще не погодили депутати ЛМР. У бюджеті розвитку також передбачили понад 40 млн грн на ремонти доріг у Винниках. Йдеться про вулиці Стрілецька, Академіка Сахарова, Стуса, Лисика, Тиха, Проста,Франка. Медицина – 205,1 млн грн

нові амбулаторії сімейної медицини, зокрема на вул. Підголоско та на вул. Пулюя, та закупити нове обладнання для міських лікарень. Під кінець 2021 року у Львові створили три великі медичні об'єднання – фактично реформували надання медичних послуг в місті. Тож наступного року планують оновити підрозділи цих об'єднань, відкрити, зокрема на вул. Підголоско та на вул. Пулюя, та закупити нове обладнання для міських лікарень. Так, наступного року у лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука планують відкрити Інсультний центр, а також провести ремонти в різних відділеннях, у тому числі в Центрі трансплантології. В лікарні на вул. Навроцького планують провести ремонт у карідологічному, неврологічному та відділенні нефрології. Ремонтні роботи також планують провести у дитячій лікарні на вул. Орлика та в інших медичних закладах і поліклініках.

Освіта – 103,1 млн грн

У 2022 році у львівських та садочках переважно будуть завершувати ремонти, розпочаті у 2021-му. Так, цього року планують завершити будівництво нової школи в Броюховичах та школи « Провесінь » на вул. Тракт Глинянський, завершити будівництво спортзалів у школах №7, №95 у Львові та №47 у Винниках. Окрім того, цього року завершать ремонт у дитсадку №111 на вул. Виговського, зроблять ремонт з метою відновлення у садку №97 на вул. Дністерській та у позашкільному закладі « Будинок школяра » на вул. Грінченка.

Культура – 83,8 млн

Кошти бюджету розвитку у галузі культури в 2022 році планують витратити на ремонти бібліотек на вул. Стрийській, вул. Повітряній, вул. Хвильового, вул. Окуневського, вул. Підголоско, в смт Рудно, в селі Лисиничі. Окрім того, цього року планують завершити будівництво інформаційно-освітнього центру в Шевченківському гаю, стадіону «Юність» в Парку культури – ці масштабні проекти реалізовуються уже кілька років. Також у 2022-му планують завершити роботи в музичній школі на вул. Кричевського та реконструкцію школи мистецтв на Хуторівці. Наступного року міськрада замовить проектно-кошторисну документацію на будівництво школи мистецтв на вул. Личаківській. У 2022 році планують оновити народні доми у приєднаних до Львова громадах та провести ремонти у міських театрах, зокрема продовжити ремонт у Першому академічному театрі для дітей та юнацтва, в театрі імені Лесі Українки, в Будинку органної та камерної музики тощо.

Спорт – 33,4 млн

Цього року у Львові завершать спорткомплекс на Кастелівці та створення клубу єдиноборств на вул. Стрийській. Також у планах – завершити будівництво спортивних майданчиків на вул. Величковського та на вул. Любінській. Також у 2022 році планують розпочати реконструкцію стадіону школи « Карпати » на вул. Вахнянина, продовжити встановлення вуличних тренажерів у місті та провести ремонти в інших львівських ДЮСШ.

Реставрація – 45,4 млн грн У 2022 році у Львові реставруватимуть костел Магдалини на вул. Бандери, дерев'яну церкву у селі Воля Гомулецька, дзвіницю храму Покрови на вул. Личаківській. Також цього року планують продовжити і розпочати реставрацію історичних будинків: площа Соборна, 3-а;

вул. Руська, 20;

проспект Свободи, 24;

костел Єзуїтів на вул. Театральній;

вул. Коперника, 15;

вул. Вірменська, 21;

вул. Лисенка, 45;

проспект Шевченка, 23;

вул. Личаківська, 1;

вул. Богдана Хмельницького, 11;

вул. Снопківська, 47;

вул. Дорошенка, 19;

площа Ринок, 42;

вул. Снопківська, 47;

площа Ринок, 22. Окрім того, у бюджеті розвитку передбачили кошти на реставрацію балконів. Також цього року планують завершити облаштвання громадського простору на площі Галицькій.

Парки і екологія – 19,5 млн грн « Снопківський » , « Горіховий гай » , імені Виговського, « Погулянка » , « Залізна вода » , « Личаківський » . Окрім того, цього року продовжать роботи у парку імені Франка, де торік за кошти анонімного інвестора У 2022 році продовжать ремонтні роботи у парках. Окрім того, цього року продовжать роботи уде торік за кошти анонімного інвестора облаштували нову доріжку. Також у бюджеті розвитку заплановані роботи з облаштування відпочинкової зони на березі річки Зубра у парку Івана Павла ІІ, розроблення проекту на ремонт у парку « Високий замок » та роботи з реконструкції території довкола Левандівського озера. Що ще?