У 2022 році бюджет розвитку Львівської МТГ становитиме 1,5 млрд грн – це гроші, які витратять на головні ремонтні роботи у місті. Цього року бюджет розвитку сконцентрований на завершенні робіт, які стартували минулого року. Разом з тим у 2022 році запланували і чимало нових ремонтів.
ZAXID.NET проаналізував бюджет розвитку на 2022 рік і розповідає про головні ремонти Львова на цей рік.
*упродовж року у бюджет розвитку постійно вносять зміни, тому суми і перелік робіт буде дещо змінюватись
Ремонт доріг у Львові – 252,5 млн грн
У бюджеті розвитку на 2022 рік передбачили 50 млн грн на розвиток інфраструктури в мікрорайоні вул. Щурата та Збоїщ, який зараз активно розбудовується житлом. Ці гроші витратять на нову дорогу від вул. Студинського до автодороги на Жовкву. Окрім того, у 2022 році планують виготовити проектно-кошторисну документацію на нові школу та дитсадки у цьому мікрорайоні та на ремонт існуючих закладів освіти.
Окрім цього, у 2022 році заплановані такі
реконструкції та ремонти доріг у Львові:
- продовження будівництва гравійної дороги до Білогорщі;
- продовження робіт на вул. Шевченка (від Ярослава Мудрого до Залізничної);
- будівництво моста на вул. Омеляна Ковча;
- будівництво транспортної розв'язки на вул. Личаківська-Тракт Глинянський-Колумба;
- початок будівництва нової дороги з Левандівки до Рясного;
- вул. Мазепи;
- вул. Замарстинівська (від будинку №130 до вул. Мазепи) з будівництвом трамвайної колії;
- будівництво транспортної розв'язки і трамвайної колії на перетині вул. Княгині Ольги та вул. Наукової;
- вул. Грінченка;
- вул. Пилипа Орлика;
- вул. Миколайчука (від Полтв'яної до Щурата).
Додамо, що основну суму фінансування ремонтів доріг у Львові міська рада планує реалізовувати за кредитні кошти. Зокрема, місто планує взяти 546 млн грн позики в
«Укргазбанку
», який обслуговує бюджету розвитку, втім відповідну ухвалу ще не погодили депутати ЛМР.
У бюджеті розвитку також передбачили понад 40 млн грн на
ремонти доріг у Винниках. Йдеться про вулиці Стрілецька, Академіка Сахарова, Стуса, Лисика, Тиха, Проста,Франка.
Медицина – 205,1 млн грн
Під кінець 2021 року у Львові створили
три великі медичні об'єднання
– фактично реформували надання медичних послуг в місті. Тож наступного року планують оновити підрозділи цих об'єднань, відкрити
нові амбулаторії сімейної медицини
, зокрема на вул. Підголоско та на вул. Пулюя, та закупити нове обладнання для міських лікарень.
Так, наступного року у
лікарні швидкої медичної допомоги на вул. Миколайчука планують відкрити Інсультний центр, а також провести ремонти в різних відділеннях, у тому числі в Центрі трансплантології. В
лікарні на вул. Навроцького планують провести ремонт у карідологічному, неврологічному та відділенні нефрології. Ремонтні роботи також планують провести у
дитячій лікарні на вул. Орлика та в інших медичних закладах і поліклініках.
У 2022 році у львівських та садочках переважно будуть завершувати ремонти, розпочаті у 2021-му. Так, цього року планують завершити будівництво нової
школи в Броюховичах та
школи «Провесінь» на вул. Тракт Глинянський, завершити будівництво спортзалів у
школах №7, №95 у Львові та
№47 у Винниках.
Окрім того, цього року завершать ремонт у
дитсадку №111 на вул. Виговського, зроблять ремонт з метою відновлення у
садку №97 на вул. Дністерській та у позашкільному
закладі «Будинок школяра» на вул. Грінченка.
Кошти бюджету розвитку у галузі культури в 2022 році планують витратити на
ремонти бібліотек на вул. Стрийській, вул. Повітряній, вул. Хвильового, вул. Окуневського, вул. Підголоско, в смт Рудно, в селі Лисиничі. Окрім того, цього року планують завершити будівництво
інформаційно-освітнього центру в Шевченківському гаю,
стадіону «Юність» в Парку культури – ці масштабні проекти реалізовуються уже кілька років.
Також у 2022-му планують завершити роботи в музичній школі на вул. Кричевського та реконструкцію школи мистецтв на Хуторівці. Наступного року міськрада замовить проектно-кошторисну документацію на будівництво школи мистецтв на вул. Личаківській.
У 2022 році планують оновити народні доми у приєднаних до Львова громадах та провести ремонти у міських театрах, зокрема продовжити ремонт у Першому академічному театрі для дітей та юнацтва, в театрі імені Лесі Українки, в Будинку органної та камерної музики тощо.
Цього року у Львові завершать спорткомплекс на
Кастелівці та створення клубу єдиноборств на
вул.
Стрийській. Також у планах – завершити будівництво спортивних майданчиків на
вул. Величковського та на
вул. Любінській.
Також у 2022 році планують розпочати
реконструкцію стадіону школи «Карпати» на вул. Вахнянина, продовжити встановлення вуличних тренажерів у місті та провести ремонти в інших львівських ДЮСШ.
Реставрація – 45,4 млн грн
У 2022 році у Львові реставруватимуть костел Магдалини на вул. Бандери, дерев'яну церкву у селі Воля Гомулецька, дзвіницю храму Покрови на вул. Личаківській. Також цього року планують продовжити і розпочати реставрацію історичних будинків:
- площа Соборна, 3-а;
- вул. Руська, 20;
- проспект Свободи, 24;
- костел Єзуїтів на вул. Театральній;
- вул. Коперника, 15;
- вул. Вірменська, 21;
- вул. Лисенка, 45;
- проспект Шевченка, 23;
- вул. Личаківська, 1;
- вул. Богдана Хмельницького, 11;
- вул. Снопківська, 47;
- вул. Дорошенка, 19;
- площа Ринок, 42;
- вул. Снопківська, 47;
- площа Ринок, 22.
Окрім того, у бюджеті розвитку передбачили кошти на реставрацію балконів.
Також цього року планують завершити облаштвання громадського простору на площі Галицькій.
Парки і екологія – 19,5 млн грн
У 2022 році продовжать ремонтні роботи у парках
«Снопківський»
,
«Горіховий гай»
,
імені Виговського
,
«Погулянка»
,
«Залізна вода»
,
«Личаківський»
. Окрім того, цього року продовжать роботи у
парку імені Франка,
де торік за кошти анонімного інвестора
облаштували
нову доріжку.
Також у бюджеті розвитку заплановані роботи з облаштування відпочинкової зони на березі річки Зубра у
парку Івана Павла ІІ, розроблення проекту на ремонт у парку
«Високий замок» та роботи з реконструкції території довкола
Левандівського озера.
Що ще?
У 2022 році передбачили кошти на завершення облаштування громадського простору біля водойми на
вул. Панча
. Окрім того, у 2022 році мають реалузувати проект
«
Місця щасливих людей
»
–
скверу
на перетині
вул. Стефаника і Коперника.
Районні адміністрації Львова отримали майже 156 млн грн на ремонт дитячих майданчиків, дворів будинків, ремонти внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ліфтів тощо. На будівництво мережі водовідведення на вул. Винна Гора у Винника виділять 5 млн грн, у на мережу воловідведення на вул. Генерала Кульчицького - 2,4 млн грн.
У бюджету розитку на 2022 рік передабчено 450 тис. грн на програму національного спротиву.
На реалізацію проектів громадського бюджету у 2022 році виділять 100 млн грн.