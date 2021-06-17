Усі медичні заклади Львова об'єднають у три потужні територіальні медичні об'єднання

У четвер, 17 червня, депутати Львівської міської ради розглянули концепцію розвитку галузі охорони здоров'я Львівської міської територіальної громади і проголосували за проведення медичної реформи. Свої голоси за проведення таких змін віддали 54 депутати.

Львів – перше місто в Україні, яке проводить такі глобальні зміни в галузі охорони здоров’я. Найважливіші зміни – дві. Перша – торкнеться реформи управління. Зміниться структура та функції міського управління охорони здоров’я. Замість функції замовника ремонтів, управління буде контролювати якість медичних послуг, допомагати закладам залучати кошти на розвиток та відкриття нових медичних послуг, а також реалізовувати програми з профілактики захворюваності.

Друга і найважливіша зміна – усі медичні заклади Львова об’єднають у три територіальні медичні об’єднання (ТМО). Ці об’єднання будуть підпорядковуватись управлінню охорони здоров’я.

1. ТМО «Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги». До нього увійдуть Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, 8-а міська клінічна лікарня і міська дитяча клінічна лікарня.

2. ТМО «Лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги», яке об’єднає 1-у міську клінічну лікарню імені Князя Лева, 4-у міську клінічну лікарню, 5-у міську клінічну лікарню і лікарню «Госпіс».

3. ТМО «Акушерства та гінекології», яке об’єднає пологовий клінічний будинок № 1 і 3-ю міську клінічну лікарню.

Обговорення, дискусії тощо навколо таких змін точилися останні декілька місяців. До них залучали лікарів, медичних експертів, економістів, членів НСЗУ тощо.

Процедура змін почнеться через п’ять днів після прийняття відповідної ухвали, а сама реформа в медицині міста тривати 4-5 місяців, а можливо й довше.