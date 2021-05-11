Мер зустрівся з головними лікарями міських лікарень для обговорення нової медичної стратегії Львова

У вівторок, 11 травня, міський голова Львова Андрій Садовий та керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька зустрілись із головними лікарями міських лікарень та обговорили нову медичну стратегію Львова. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, під час зустрічі говорили про реорганізацію міської системи охорони здоров’я, згідно із якою буде створено три територіальні медичні об’єднання (ТМО).

Перше об’єднання – це ургентна медична допомога. Воно має об’єднати:

«Клінічну лікарню швидкої медичної допомоги м. Львова»;

«8-у міську клінічну лікарню м. Львова»;

«Міську дитячу клінічну лікарню м. Львова».

Друге об'єднання – вторинний рівень, відновлене лікування, де лікуватимуть людей, які будуть потребувати постійної допомоги. До нього увійдуть:

«1-а міська клінічна лікарня ім. Князя Лева»;

«4-а міська клінічна лікарня м. Львова»;

«5-а міська клінічна лікарня м. Львова»;

«10-та міська лікарня м. Львова»;

«Лікарня «Госпіс» м. Львова».

Третє об’єднання – акушерство і гінекологія. До нього увійдуть:

«Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова»;

«3-я міська клінічна лікарня м. Львова».

Медичними об’єднаннями будуть керувати генеральні директори. А кожен медичний центр матиме медичного директора. Керівників обиратимуть на конкурсній основі.

«Основним моїм посилом до своїх працівників було якісне надання допомоги пацієнтам і достойна заробітна плата. Для медпрацівників нічого не повинно змінитися. Мовиться також про те, щоб в одному закладі правильно розпоряджатись коштами, які надходять від Національної служби здоров'я України», – зазначив гендиректор 5-ї клінічної лікарні Андрій Миськів.

Такі зміни дадуть можливість покращувати умови праці для медперсоналу, а лікарні, які обиратимуть пацієнти, зможуть збільшити своє фінансування за новою системою. У медзакладах зможуть покращувати діагностику та лікування завдяки оновленню медобладнання, яке закуповуватимуть за кошти місцевого та державного бюджетів. А для пацієнтів має розширитися перелік послуг та покращитися їхня якість.

«На наше управління теж чекають зміни. Будуть кілька відділів, які контролюватимуть якість надання меддопомоги, профілактику інфекцій, промоцію та проектування. Допомагатимемо кожному закладу поліпшувати їхній сервіс. Адже сьогодні наш пацієнт хоче прийти й отримати всі послуги, які надають приватники. Коли ми заходимо туди, то бачимо усмішки, відчуваємо привітність, тому хочемо, щоб так було і в нас», – пояснила начальниця міського управління охорони здоров'я Леся Кобецька.

«Мені важливо, щоби всі медичні працівники мали роботу і мали вищу заробітну платню. Найперше, йдеться про медичних сестер, щоб їм підняли заробітну плату, щоб лікарі мали хорошу роботу, щоб ми не мали тих проблем, які мали інші країни, коли робили реформу медицини. Ми це все уважно вивчаємо. Наше завдання – щоб наші всі комунальні установи розвивалися і працювали. Для пацієнтів це буде кращий сервіс, оперативніша допомога, більша сфера послуг. Сьогодні ми всі повинні думати, як надати швидшу, якіснішу і оперативнішу медичну допомогу», – прокоментував мер Львова Андрій Садовий.

Зазначимо, що медичні послуги, а також прийом, огляд, діагностика та лікування залишатимуться безкоштовними та фінансуватимуться з державного бюджету. Єдине, пацієнт має мати підписану декларацію з сімейним лікарем.

Зазначимо, що проект рішення про об'єднання медзакладів у три структури міське управління охорони здоров'я має подати вже на найближчу сесію мерії, що відбудеться 20 травня. Якщо депутати проголосують за неї, таку стратегію почнуть впроваджувати, а запустять орієнтовно з початку наступного року.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року в Україні вступив у дію закон «Про державні медичні гарантії», який дав старт медичній реформі. Перший етап реформи вже відбувся. Він стосувався змін у сімейній медицині. Зараз триває другий етап. Це зміна принципів фінансування вторинної та третинної ланок медичної допомог. Замість бюджетного утримання держава закуповує у медичного закладу певну послугу. Заклад, який лікує більше пацієнтів, отримуватиме більше коштів. Тож львівські медики намагаються посилити медичну галузь шляхом об’єднання. У львівській громаді будуть створені Територіальні медичні об’єднання (ТМО).