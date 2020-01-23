Медична реформа. Крок другий

З 1 квітня цього року медична реформа робить другий крок, стартує на «вторинці» і « третинці». Іншими словами, суттєві зміни чекають на заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні і центри) медичну допомогу.

Програма медичних гарантій (визначає перелік та обсяг медичних послуг і лікарських засобів, які пацієнтам буде оплачувати держава за гроші держбюджету) передбачає і приємні несподіванки для пацієнтів, практично всю медичну допомогу їм обіцяють надавати безкоштовно. Точніше, за них лікарням заплатить НСЗУ. На цe у держбюджеті 2020 року передбачено 72 млрд грн.

ZAXID.NET вирішив з'ясувати, які найважливіші зміни чекають на лікарні, лікарів і пацієнтів уже практично за місяць. І попросив допомогти розібратися у нововведеннях директорку Західного міжрегіонального департаменту НСЗУ Мар’яну Возницю і керівника управління НСЗУ Західного міжрегіонального департаменту по Львову та Львівській області Мирославу Децик.

Найважливіші зміни, які чекають на лікарні і лікарів

1. З 1 квітня у нас офіційно вже не буде медичних установ. Усі заклади охорони здоров’я, які хочуть працювати з НСЗУ, мусять змінити статус і стати комунальними некомерційними підприємствами (КНП). Перетворення у комунальні некомерційні підприємства – це перша умова, яку поставила перед лікарнями НСЗУ. На Львівщині вже оптимізувалося майже 90% лікарень.

Аби підписати угоду з НСЗУ, КНП повинні також мати ліцензію на надання медичної допомоги, бути комп’ютиризованими і підключеними до медичної інформаційної системи. Укладати угоди з лікарнями НСЗУ розпочне вже на початку лютого 2020 року.

2. Лікарні і відповідно лікарі вже не можуть розраховувати на субвенцію з держбюджету, яка в основному йшла на зарплати. Субвенції більше не буде.

Натомість НСЗУ закуповуватиме у лікарень медичні послуги і за них платимеме гроші згідно з тарифами. Скільки лікарня заробить, стільки й отримає. Тобто зарплата лікарів тієї чи іншої лікарні залежатиме від того, скільки і яких медичних послуг вони нададуть пацієнтам.

3. Бути посередньою лікарнею чи посереднім спеціалістом стане невигідно, бо фіксованої зарплати не буде, а пацієнт матиме право вибору – і на консультацію чи на планову операцію піде до того спеціаліста, якого обере, якого вважає найкращим. І НСЗУ заплатить гроші за надану медпослугу тій лікарні, яку обере пацієнт.

Мешканець, скажімо, Турківського району може лягти на планову операцію в лікарню Стрия, Самбора чи Львова і гроші за операцію отримає та лікарня, яку він вибере.

4. Усі види медичної допомоги включили у 27 пакетів. Це хірургічні операції в стаціонарах, стаціонарна допомога нехірургічного профілю, медична допомога при пологах, гострому інфаркті міокарда, мозковому інсульті, лікування туберкульозу, психічних розладів, паліативна допомога, медична реабілітація тощо. Іншими словами, у пакети увійшли всі види медичної допомоги, які вкрай потрібні для поліпшення чи врятування життя людини. Кожна лікарня може обрати ті пакети, які медичні послуги вона зможе надати.

5. До лікарень, які захочуть надавати медичну допомогу при інсультах, інфарктах (це пріоритетні послуги) є підвищені вимоги. Вони повинні бути забезпечені відповідним обладнанням, яке допоможе поставити точний діагноз: комп’ютерним томографом (КТ), магнітно-резонансним томографом (МРТ), ангіографом.

Якщо лікарня не має того чи іншого обладнання, то може здати в оренду приміщення приватній фірмі, яка купить КТ чи МРТ, і укласти з нею договір на обстеження пацієнтів. Всі обстеження, які потрібні пацієнтові з інфарктом чи інсультом, мають проводитися на території лікарні.

«Не може бути так, що лікарня обрала пакет надання медичної допомоги при інсультах чи інфарктах і на КТ чи МРТ везла пацієнта через усе місто чи за кілька десятків кілометрів», – каже Мар'яна Возниця.

За обстеження пацієнтів у приватній фірмі НСЗУ заплатить лікарні, а вже лікарня розрахується з приватником (підрядником) згідно з укладеним нею договором.

6. Для кожної медичної послуги буде встановлений свій тариф. За попередніми даними, пологи коштуватимуть 8500 грн, лікування інсульту – 19500 грн, інфаркту – 15800 грн тощо. Зараз Мінфін ще узгоджує остаточні суми.

7. У програмі медичних гарантій виділено п’ять пріоритетних напрямів. Це ті стани і захворювання, смертність від яких найбільше впливає на тривалість і якість життя людей. До них увійшли: лікування гострого інфаркту міокарда, лікування гострого мозкового інсульту, допомога при пологах, неонатальна допомога, ендоскопічні і скринінгові обстеження, спрямовані на ранню діагностику онкологічних захворювань. Надання такої медичної допомоги НСЗУ оплачуватиме за підвищеними тарифами, й до лікарень, які їх надаватимуть , є підвищені вимоги.

«Реформа запроваджується для того, аби пацієнт отримував меддопомогу на найвищому рівні», – каже Мар’яна Возниця.

На що з квітня розраховувати пацієнтам?

1. Пацієнти отримали право вільно обирати вузьких спеціалістів, у яких хочуть проконсультуватися чи зробити операцію, за прикладом того, як вони обирали сімейного лікаря. Вони також можуть вільно обирати лікарню, в якій планують поправити здоров’я – прив’язки до району чи міста більше не буде. Якщо раніше мешканця села, скажімо, Старосамбірського району, не хотів консультувати кардіолог Дрогобицького району, то зараз пацієнт може вільно обирати спеціаліста у Львові, Києві чи будь-якому місті України.

2. Отримати безкоштовну консультацію чи допомогу можна буде лише зі скеруванням свого сімейного лікаря. І треба врахувати ще такий момент. Якщо ви оберете відомого спеціаліста у Львові чи Києві, то маєте зробити попередній запис. Гроші за консультацію пацієнту платити не треба, за нього обраній лікарні заплатить НСЗУ.

Якщо пацієнт за скеруванням сімейного лікаря лікується, скажімо, у кардіологічному центрі, і кардіолог, який його веде, вважає, що хворого має ще проконсультувати нефролог чи гінеколог, він дає скерування до іншого спеціаліста і ці консультації також оплачує НСЗУ. Однак буде працювати система моніторингу, яка контролюватиме ці процеси, аби уникнути необґрунтованих призначень і скерувань.

3. Якщо людина захочете проконсультуватися у вузького спеціаліста за власним бажанням, тобто, без скерування сімейного лікаря, вона може це зробити. Але тоді його послуги оплатить з власної кишені.

За словами Мирослави Децик, без скерування безоплатно можна звертатися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, психіатра, нарколога. Без жодного скерування людині безкоштовно нададуть екстрену медичну допомогу у всіх лікарнях.

4. Скерування до вузьких спеціалістів буде в електронному вигляді, як і медична картка пацієнта.

5. Уся медична допомога при інфаркті або інсульті для пацієнта буде безкоштовною, а саме: КТ чи МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження, тромболітична терапія при інсульті, стентування при інфаркті, а також цілодобовий моніторинг пацієнта в реанімації, реабілітаційна допомога в гострому періоді.

«Якщо для встановлення точного діагнозу потрібно буде провести додатково якесь обстеження чи дослідження, яке роблять лише у приватній клініці, його пацієнтові зроблять. За це обстеження НСЗУ заплатить лікарні, яка скерувала пацієнта на обстеження, а лікарня – приватній клініці згідно з укладеним договором», – каже Мар’яна Возниця.

6. Це стосується і пологів. Жінка сама обирає пологове відділення чи будинок, в якому хоче народжувати. За природні пологи, екстрений чи плановий кесарів розтин, знеболення при пологах, моніторинг стану жінки і дитини, лабораторні та інструментальні обстеження породіль, інтенсивну терапію в разі виникнення ускладнень, реанімацію та стабілізацію новонароджених, вакцинацію і метаболічний скринінг новонароджених (аналіз крові з п'ятки на генетичні захворювання), консультація з грудного вигодовування і післяпологовій контрацепції платитиме НСЗУ.

7. Для ранньої діагностики онкозахворювань медичні обстеження будуть для людей безкоштовними, а саме: мамографія, гістероскопія, езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія, цистоскопія і бронхоскопія.

8. Вимоги лікарів купити щось для проведення обстежень, ліки чи зробити благодійний внесок у такий-то фонд – незаконні.

Якщо такі вимоги будуть, пацієнт зможе подзвонити на гарячу лінію НСЗУ 16-77, яка буде збирати такі скарги. НСЗУ вивчить цей випадок і буде вживати відповідні заходи. Вона має право призупинити оплату і навіть розірвати договір з такою лікарнею.