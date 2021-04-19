Вартість реалізації проекту – 590 тис. грн

Міська дитяча клінічна лікарня на вул. Орлика у Львові отримала сучасне ЛОР-обладнання. Це стало можливим завдяки перемозі проекту «Щасливий, бо дихаю вільно» серед малих проектів Шевченківського району. Вартість реалізації проекту – 590 тис. грн. Як повідомили у прес-службі ЛМР, до лікарні вже приїхало сучасне обладнання – гнучкий ендоскоп, хірургічний лазер та мікроскоп.

«Захворювання ЛОР-органів у дітей посідають одне з перших місць серед патології дитячого віку. Саме тому основною метою реалізації даного проекту стала рання та своєчасна діагностика ЛОР-патології, можливість візуалізації патологічних станів з фото- та відеофіксацією, мінімізація перебування у лікарні після оперативних втручань та, відповідно, запобігання розвитку можливих ускладнень. Важливість своєчасної діагностики та лікування патології органів носоглотки у дітей є вкрай важливим, оскільки хронічне загострення цих захворювань призводить до гіпоксії мозку, неврологічних відхилень, сприяє розвитку алергічних хвороб, деформації обличчя, стоматологічних проблем та інше», – пояснив головний лікар дитячої лікарні Дмитро Квіт.

За словами завідувачки отоларингологічного відділення лікарні Тетяни Заброварної, за допомогою сучасного цифрового гнучкого відеоназофарингоскопу абсолютно безболісно та безпечно можна буде проводити огляд носа, носової порожнини, носоглотки, глотки, гортані та голосових складок. Діодний лазер допоможе реалізувати хірургію одного дня і зменшити ризик післяопераційних кровотеч, а оглядовий мікроскоп допоможе виявити на ранньому етапі різні гострі та хронічні захворювання вух, які виникають у дитячому віці та можуть суттєво вплинути на якість життя вже дорослої особи.

«Ми щиро дякуємо усім, хто долучився до реалізації цього проекту, хто підтримував, допомагав, вболівав і голосував. Головне, що наші діти зможуть отримувати своєчасну і максимально безболісну медичну допомогу, що пов’язана з захворюваннями ЛОР-органів», – додали координатори проекту, лікарі-отоларингологи Мар’яна Черкес та Соломія Герега.

Зазначимо, що у 2021 році для відділення нейрохірургії міської дитячої клінічної лікарні, що на вул. Орлика, придбають нейроонкологічне обладнання на загальну суму 14,5 млн грн. Окрім того, для цієї ж лікарні придбають медичне обладнання для центру кохлеарної імплантації на загальну суму 7,7 млн грн, а також на 8 млн грн обладнання для новоствореного відділення реанімації.