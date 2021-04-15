З початку квітня на Львівщині стартував пілотний проект аеромедичної евакуації: до Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги 9 квітня гелікоптером доправили 78-річну мешканку Турки з важким інсультом. Вертоліт дозволяє у два чи навіть три рази скоротити час у дорозі з віддалених гірських районів до обласного центру.

Відтоді до Львова вертольотом привезли вже трьох важкохворих пацієнтів, а у мешканців області (і не тільки) з’явилася стереотипна підозра, що така медична послуга доступна лише заможним людям.

ZAXID.NET розбирався, хто і скільки платить за транспортування хворих вертольотом, хто і як обирає таких пацієнтів, а також скільки вильотів на добу може робити гелікоптер.

Чий вертоліт?

Це спільний проект Міністерства внутрішніх справ та Міністерства охорони здоров'я. МОЗ відповідає за медичну частину, МВС – за вертоліт. Зараз пацієнтів тимчасово транспортують гелікоптером ДСНС Eurocopter EC 145. У ньому є місця для двох потерпілих та двох медиків, вертоліт обладнаний апаратом штучної вентиляції легень, балонами з киснем і дефібрилятором. З 1 травня почнуть використовувати гелікоптер Нацполіції Airbus Helicopters H135, який призначений саме для аеромедичної евакуації.

Гелікоптер обладнаний апаратом штучної вентиляції легень, балонами з киснем і дефібрилятором (фото Центру екстреної допомоги)

Де вертоліт?

Гелікоптер базується на приватному аеродромі «Ягеллон» (частина колишньої авіабази «Черляни») неподалік Городка. Його директор Тарас Пукаляк розповів «Радіо Свобода», що зараз тривають переговори з МВС щодо розміру оплати послуг летовища, куди входять як місце стоянки та зберігання для вертольота, так і проживання команди в готелі.

Скільки коштують польоти і хто за них платить?

Обслуговуванням вертольота повністю займається МВС, тоді як львівський Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на базі якого реалізовують проект, відповідає за медичне обслуговування пацієнтів. Оплата такої швидкої допомоги здійснюється з держбюджету, тобто ніхто з пацієнтів не має за це платити. Зарплати лікарям, як розповів ZAXID.NET керівник Центру Андрій Васько, фінансуються з бюджету медзакладу.

78-річну мешканку Турки з інсультом доправили у львівську лікарню вертольотом за 75 хв, тоді як автомобілем цей шлях зайняв би 3,5 год. (фото Романа Балука)

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, перший виліт у Турку коштував понад 42,5 тисячі гривень. У цю суму входить вартість пального (майже 10 тис. грн), аеропортові збори (2,5 тис. грн) та амортизація гелікоптера (майже 31 тис. грн). Кожен виліт коштує по різному – це залежить від тривалості перельоту та кількості витраченого пального.

Загалом у держбюджеті на 2021 рік на витрати аеромедичної евакуації заклали 30 млн грн, тобто загалом до кінця року є гроші на 750 вильотів за 40 тис. грн чи 600 вильотів – за 50 тис. грн. Додамо, що з 1 травня аеромедична евакуація має запрацювати і на Київщині, тобто гроші розподілятимуться між двома проектами.

Яких пацієнтів евакуюють вертольотом та хто це вирішує?

Гелікоптером евакуюють пацієнтів з інсультами, інфарктами, з важкими травмами після ДТП, іншими загрозливими для життя та здоров’я станами. Крім цього, вертольотом доставлятимуть органи для трансплантації. За словами Андрія Васька, рішення про те, кого транспортувати гелікоптером, ухвалює диспетчер та старший лікар.

«Центральна диспетчерська Центру отримує інформацію про всі виклики в області через лінію 103, і вона координує запит на аеромедичну евакуацію. Диспетчер і старший лікар зміни Центру вирішує, куди скеровувати гелікоптер, далі вони повідомляють про це заступників Центру і мене. Потім ми координуємо це питання із ДСНС та департаментом охорони здоров’я ЛОДА», – каже він.

На виклик до пацієнта першими прибувають «швидкі», які доправляють травмованих у місця посадки гелікоптера (фото Антона Геращенка)

У майбутньому такий процес – від виклику і до підняття борта в повітря – має займати 10-15 хвилин. Поки що на це йде більше часу, оскільки Центр ще відпрацьовує всі процеси та налагоджує комунікацію.

Зараз аеромедична евакуація працює виключно на Львівщині, проте в майбутньому цей гелікоптер має обслуговувати ще шість областей: Закарпатську, Івано-Франківську, Волинську, Рівненську, Тернопільську і Чернівецьку. Після вильотів у інші області вертоліт повертатиметься назад на Львівщину.

Куди евакуюють пацієнтів гелікоптером?

Пацієнтів вертольотом транспортують до лікарень, які можуть надати висококваліфіковану медичну допомогу при складних травмах та захворюваннях. За словами Андрія Васька, всім вимогам відповідають лише дві, і обидві – у Львові: міська лікарня швидкої допомоги та обласна клінічна лікарня. Проте біля обласної лікарні поки нема де приземлятися, тому хворих евакуюють лише до лікарні швидкої допомоги. В інших областях, каже Андрій Васько, ще не визначили лікарні, до яких транспортуватимуть пацієнтів.

Скільки вильотів на добу може робити гелікоптер?

«При наявності дозаправки гелікоптер може літати без зупинки – 4-5 вильотів на день він може робити легко. Вночі він не літає. Поки що ми задіюємо 4-6 медиків – лікарі та фельдшери, які виходять на чергування з 8:00 до 18:00 по двоє», – говорить Андрій Васько.

Де він може сідати?

«Наш Центр попередньо пропрацював потенційно можливі місця посадки вертольота в області, і ми повідомляємо про них пілотів. Поки що ми відпрацьовуємо різні місця посадки, у тому числі на широких відкритих місцевостях та дорогах. Мінімальний майданчик, необхідний для посадки, – 30 х 30 м. За безпеку польоту і приземлення відповідає пілот, тому саме він вирішує, де він може, а де – не може приземлитися», – пояснює Андрій Васько.

Мінімальний майданчик, необхідний для посадки гелікоптера, – 30х30 м (фото Центру екстреної медицини)

На виклик до пацієнта першими прибувають «швидкі», які доправляють травмованих у місця посадки гелікоптера. У Львові вертоліт сідає на площі біля Клінічної лікарні швидкої допомоги, а в майбутньому поруч з медзакладом мають збудувати спеціальний вертолітний майданчик.